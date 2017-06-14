На минувшей неделе на внеочередном заседании Национальное Собрание приняло два важных закона — “О программе приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы” и “Об изменениях и дополнениях в Законе об административно-территориальном делении Армении”.

Первым из этих документов правительством предлагается приватизировать 47 немаловажных государственных объектов, в числе которых объекты здравоохранения — Онкологический центр, Центр травматологии и ортопедии, ожоговый центр, Институт курортологии и физиотерапии, Кожно-венерический диспансер и другие, а также “Арменфильм”, “Айпост”, Ереванский ювелирный завод, Дом приемов правительства, ЗАО “Армавтостанция”, имущество киносети “Ташир”, ЗАО “Спортивный комлдекс “Раздан”, Степанаванский аэропорт и другие. Это решение исполнительная власть обосновывает повышением эффективности управления этими объектами, их реформированием, увеличением бюджетных доходов, и, естественно, решением социальных проблем.

Как известно, для приватизации любого объекта нужны инвестиции, о чем в ходе обсуждения подняли вопрос депутаты. Есть инвесторы, или нет, пока неизвестно, правительство об этом молчит, но по всей вероятности они имеются, ибо исполнительная власть не пошла бы на такой шаг — взять и вдруг приватизировать достаточно эффективно функционирующие объекты.

Не приветствовали оппозиционные депутаты и то обстоятельство, что правительство включило этот важный вопрос в повестку внеочередного заседания без широкого общественного обсуждения. В частности, представители блока “Царукян” предложили изъять из списка приватизируемых объектов медучреждения и “Айпост”, приватизировать каждый объект отдельным законом. И, коль скоро предложения оппозиции не были приняты, она проголосовала против.

Кстати, спикер НС Ара Баблоян успокоил депутатов, заявив, что в ходе беседы с премьер-министром Кареном Карапетяном они пришли к консенсусу: по каждому из отчуждаемых медучреждений будет разработана отдельная программа.

Вторым законопроектом, фактически, продолжается начатый два года назад процесс укрупнения общин. 328 общин Армении будут объединены в 34 общины. Иначе говоря, правительству РА предстоит реализовать 34 программы. Заметим, что некоторые общины уже объединены, и, несмотря на то, что оппозиция усматривает в этом исключительно негатив, по некоторым сведениям, они функционируют успешно.

Дело в том, что против укрупнения общин выступают сельские старосты, естественно, лишающиеся своих руководящих кресел. При этом основным доводом звучит то, что каждое село в Армении имеет свою историю, а в случае объединения они просто будут преданы забвению.

Взамен мелких сельских администраций, разумеется, будут созданы более крупные, будут созданы и новые рабочие места. Судя по вышеприведенным цифрам, минимум по 7-8 общин будут сведены в одну. На местах уже известно, какие именно общины будут объединены, и некоторым сельским старостам удается организовать протесты против этого процесса, но это носит временный характер.

Оппозиционный депутат, лидер фракции “Елк” Никол Пашинян в своем выступлении подчеркнул необходимость в возможно кратчайшие сроки представить анализ — каков результат реализации пилотных программ укрупнения общин, дабы парламентарии имели четкое представление — к чему привел этот процесс. Эта фракция не приняла участия в голосовании, а блок “Царукян” проголосовал против.

Напомним, что ныне в Армении насчитывается 18 укрупненных общин, в которых объединены 146 мелких сельских общин.

Заметим, что оба документа приняты парламентом в окончательном варианте.