Президент Серж Саргсян принял 10 июня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Ричарда Хогланда (США), Стефана Висконти (Франция) и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. Была затронута ситуация на линии соприкосновения арцахо-азербайджанских сил и армяно-азербайджанской государственной границе, в том числе инциденты, имевшие место в последнее время на передовой. Участники встречи отметили важность верности сторон обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта в переговорном процессе, а также выполнения достигнутых на высоком уровне договоренностей.