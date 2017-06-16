Регион Июнь 16, 2017 | Автор : admin

Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения празднует день рождения.

“Охрана государственной границы Армении российскими пограничниками насчитывает более 150 лет со времен вхождения Восточной Армении в состав Российской империи в 1828 году. Сегодня воины в зеленых фуражках выполняют задачи по противодействию незаконной миграции, контрабанде, трансграничной преступности и терроризму.

Российские пограничники несут службу на армяно-иранском и армяно-турецком участке государственной границы в соответствии с межгосударственным Договором о статусе пограничных войск на территории Армении, подписанным в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения включает четыре пограничных отряда, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту “Звартноц”. Современные защитники границы в своей деятельности используют оптические приборы, современное оружие, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы контроля пространства и современные средства связи, которые помогают им заблаговременно обнаружить и задержать потенциальных нарушителей.

За 2016 год российскими пограничниками задержано 74 нарушителя государственной границы, 8 нарушителей режима государственной границы и 29 нарушителей пограничного режима. В пунктах пропуска через государственную границу пропущено более 2 миллионов лиц и более 60 тысяч транспортных средств, выявлено более тысячи человек с недействительными документами. Таких результатов удалось добиться благодаря высокому уровню сотрудничества и поддержки со стороны правительства Республики Армения, Пограничных войск Службы национальной безопасности и других взаимодействующих структур.

В Пограничном управлении проходят службу как граждане Российской Федерации, так и Республики Армения, и на протяжении многих лет доказывают, что только вместе можно надежно защищать государственную границу”, — отмечается в сообщении пресс-службы ПУ ФСБ РФ в Армении.