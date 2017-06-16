Экономика, Регион Июнь 16, 2017 | Автор : admin

В Тегеране 14 июня был подписан новый меморандум об экономическом сотрудничестве между Министерством экономического развития и инвестиций Армении и Исследовательским институтом по стандартам и промышленности ИРИ.

С армянской стороны меморандум подписал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян, с иранской — вице-президент Института М.Магадам. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении.

По меморандуму предполагается развитие сотрудничества между сторонами соглашения по обмену информацией в отраслях пищевой промышленности и безалкогольных напитков, будут проведены курсы по навыкам в определении стандартов “халал”, аудит и пр.

Во время встречи в Исследовательском институте по стандартам и промышленности ИРИ замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян подчеркнул, что, благодаря подписанному документу, расширяются области сотрудничества, а внедрение в Армении стандартов “халал” поможет развитию туризма.

В тот же день Эмиль Тарасян встретился с Советом по нанотехнологическим инициативам ИРИ, где обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.