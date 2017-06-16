Подписан новый меморандум
В Тегеране 14 июня был подписан новый меморандум об экономическом сотрудничестве между Министерством экономического развития и инвестиций Армении и Исследовательским институтом по стандартам и промышленности ИРИ.
С армянской стороны меморандум подписал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян, с иранской — вице-президент Института М.Магадам. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении.
По меморандуму предполагается развитие сотрудничества между сторонами соглашения по обмену информацией в отраслях пищевой промышленности и безалкогольных напитков, будут проведены курсы по навыкам в определении стандартов “халал”, аудит и пр.
Во время встречи в Исследовательском институте по стандартам и промышленности ИРИ замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян подчеркнул, что, благодаря подписанному документу, расширяются области сотрудничества, а внедрение в Армении стандартов “халал” поможет развитию туризма.
В тот же день Эмиль Тарасян встретился с Советом по нанотехнологическим инициативам ИРИ, где обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.