Президент РА Серж Саргсян 13 июня принял специального представителя Генерального секретаря НАТО Джеймса Аппатурая.

Президент Республики приветствовал гостя и подчеркнул, что подобные визиты являются хорошей возможностью, чтобы обсудить повестку взаимодействия НАТО — Армения, а также обменяться мнениями о региональных и международных процессах. Президент Саргсян с теплотой упомянул свою плодотворную встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась 27 февраля с.г. в штаб-квартире НАТО, и попросил специального представителя передать Генеральному секретарю свои тёплые приветствия и подтверждение приглашения посетить Армению.

Джеймс Аппатурай выразил благодарность Президенту Республики за прием и передал ему добрые пожелания Генерального секретаря НАТО и готовность встретиться вновь.

Специальный представитель Генерального секретаря Североатлантического альянса в начале встречи от имени организации выразил благодарность Армении за участие в действиях по установлению мира в Афганистане и в Косово и вклад в международные миротворческие миссии, подчеркнув, что отношения Армения — НАТО за эти годы развивались в атмосфере доверия и взаимопонимания. Джеймс Аппатурай отметил, что покинет Ереван с решимостью продолжать эффективное сотрудничество.

В ходе встречи по просьбе гостя Президент Республики рассказал о процессе перехода Армении после конституционных изменений к новой системе управления и о важности реформ, а также представил ход событий в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта и свои оценки этой ситуации. Были затронуты также отношения Армения — Иран, региональные проблемы и вызовы, с точки зрения безопасности.