Государство Июнь 16, 2017 | Автор : admin

Зарубежным дипломатам не нужно вмешиваться в избирательные процессы в Армении. это внутренние дела республики. Об этом заявил в беседе с журналистами после заседания правительства 15 июня министр юстиции Давид Арутюнян.

Напомним, что на конференции об избирательных процессах в Армении, проходящей в Ереване, глава представительства Евросоюза в стране Пётр Свитальский заявил, что парламентские выборы 2 апреля не были совершенными.

По словам Арутюняна, какой должна быть избирательная система и состав Центризбиркома — могут решать только народ и парламент страны. “Наше избирательное право получило высокую оценку самого авторитетного международного органа в этой сфере — Венецианской комиссии Совета Европы”, — напомнил министр юстиции.

Между тем, днем раньше лидеры оппозиционного блока “Елк”, депутаты НС РА Эдмон Марукян, Арам Саркисян, Никол Пашинян и руководитель фракции блока в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян встретились с Чрезвычайным и полномочном послом США в Армении Ричардом Миллсом, ответственным по политическим вопросам посольства Рубеном Арутюняном и специалистом по политическим вопросам Лилит Оганян.

Лидеры блока представили свои ближайшие планы. В ходе встречи был также обсужден ряд внутриполитических вопросов.

“Иметь конструктивную роль в оппозиции — большая ответственность с пугающими вызовами, однако для демократического процесса и эффективной политической деятельности требуются ваша энергия и вовлеченность, во благо народа Армении и жителей города Еревана. Правительство США и посольство Соединенных Штатов Америки готовы посодействовать в меру своих сил”, — заявил в беседе Миллс.