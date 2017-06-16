По приглашению Президента Республики Армения С.Саргсяна 14-15 июня 2017 года Республику Армения с официальным визитом посетил Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон.

В ходе состоявшихся переговоров, прошедших в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Таджикистан, главы государств особо отметили значимость этого события, открывшего современную главу в многовековой истории дружественных отношений между народами двух стран.

Президент Республики Армения и Президент Республики Таджикистан, всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития всего комплекса армяно-таджикских отношений,

опираясь на прочные исторические связи между Арменией и Таджикистаном, многовековые узы дружбы и сотрудничества народов двух стран,

основываясь на незыблемости Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Таджикистан от 3 апреля 2002 года,

будучи убеждены, что дальнейшее укрепление межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Таджикистан отвечает коренным интересам народов обеих стран,

отмечая важность и целесообразность дальнейшего тесного сотрудничества и координации действий на международной арене,

стремясь к развитию и повышению эффективности сотрудничества в Организации Договора о коллективной безопасности и в Содружестве Независимых Государств, к более тесному взаимодействию в международных организациях, членами которых являются Республика Армения и Республика Таджикистан,

заявляют о нижеследующем:

Республика Армения и Республика Таджикистан исполнены решимости и далее укреплять и приумножать дружбу между народами двух стран. Они будут строить свои отношения на основе стратегического партнёрства в духе взаимного доверия, руководствуясь принципами уважения суверенитета, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды.

Главы государств выражают готовность к углублению двусторонних отношений в экономической, торговой, транспортной, военной и военно-технической областях, а также в сферах науки, культуры, туризма и здравоохранения.

Президенты подтвердили, что углубление внешнеполитического взаимодействия между Арменией и Таджикистаном на основе взаимной поддержки в вопросах, затрагивающих коренные интересы обоих государств, всецело исходит из интересов упрочения дружбы народов двух стран, является стержневым элементом армяно-таджикского межгосударственного взаимодействия.

Республика Армения и Республика Таджикистан будут наращивать конструктивное взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и других международных организаций в интересах укрепления мира, стабильности и безопасности как в региональном, так и глобальном масштабе.

Республика Армения и Республика Таджикистан подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава ООН. Стороны признают центральную роль Организации Объединённых Наций в поддержании международного мира и безопасности при возрастающем в то же время значении региональных структур в предотвращении и мирном урегулировании конфликтов.

Республика Армения и Республика Таджикистан будут координировать свою внешнеполитическую деятельность с целью осуществления совместных согласованных действий, направленных на укрепление безопасности, стабильности и развития сотрудничества в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

Республика Армения и Республика Таджикистан выступают за скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными средствами на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН. Президенты подтверждают свою позицию по этому вопросу, выраженную в Заявлении глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по нагорно-карабахскому конфликту, принятом 14 октября 2016 года в Ереване. Стороны приветствуют конструктивные усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как единственного формата, наделённого со стороны международного сообщества посредническим мандатом.

Республика Армения и Республика Таджикистан подтверждают значение Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении безопасности государств-членов и будут активно взаимодействовать в выполнении взаимных обязательств, предусмотренных в рамках Организации.

Стороны будут прилагать усилия в целях адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям.

Республика Армения и Республика Таджикистан подтверждают готовность и далее взаимодействовать в сфере противодействия глобальным вызовам и угрозам — терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и другим формам трансграничной организованной преступности, на основе международных договоров, участниками которых являются Республика Армения и Республика Таджикистан.

Стороны отмечают необходимость дальнейшего наращивания и повышения эффективности деятельности парламентской группы дружбы Армения — Таджикистан, а также Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Таджикистан и приветствуют повышение уровня сопредседательства указанной комиссии.

Стороны придают ключевое значение углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества и с этой целью готовы способствовать реализации имеющегося в данной области потенциала. С этой целью они будут оказывать максимальное содействие увеличению объёмов торгового оборота, развитию кооперации в области транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, в горно-металлургической, лёгкой и обрабатывающей промышленности, а также в инновационной и в ряде других сфер.

Стороны будут способствовать совершенствованию механизма взаимодействия и стимулирования прямых связей между хозяйствующими субъектами двух стран.

Республика Армения и Республика Таджикистан выступают за установление регулярного прямого воздушного сообщения между Ереваном и Душанбе, а также подтверждают готовность к совместной разработке проектов в сфере транспорта.

Стороны будут всемерно содействовать расширению прямых контактов между организациями и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учреждениями здравоохранения, учебными заведениями, средствами массовой информации и другими организациями культурно-гуманитарной сферы.

Президенты Республики Армения и Республики Таджикистан убеждены, что межгосударственные отношения двух стран на нынешнем этапе имеют широкие перспективы для интенсивного развития и углубления во всех областях сотрудничества в соответствии с коренными интересами двух народов.

Главы государств выразили удовлетворение состоявшимися в атмосфере полного взаимопонимания переговорами, по итогам которых подписаны следующие документы:

— Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан,

— Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о воздушном сообщении,

— Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2018-2019 годы,

— Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области телекоммуникации и почтовой связи,

— Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и сопоставимости квалификаций образования, учёных степеней и учёных званий,

— Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области здравоохранения,

— Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области работы с молодёжью и спорта,

— Соглашение между Генеральной прокуратурой Республики Армения и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан о сотрудничестве,

— Соглашение между Национальной академией наук Республики Армения и Академией наук Республики Таджикистан о научном сотрудничестве.

Главы государств подчеркнули, что встреча на высшем уровне внесла весомый вклад и открыла новые горизонты для дальнейшего укрепления дружбы и многогранного сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Таджикистан.

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил признательность за тёплый приём и гостеприимство и пригласил Президента Республики Армения С.Саргсяна посетить с официальным визитом Республику Таджикистан.

Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.