У Президента Сержа Саргсяна состоялось совещание с целью обсуждения работ по подготовке к VI всеармянской конференции Армения-Диаспора.

Подчеркнув, что предыдущая конференция Армения-Диаспора состоялось в 2014 году, и в течение этих трех лет как в Армении, так и в различных общинах диаспоры имели место ощутимые изменения — появились новые вызовы и возможности, Президент Республики высказал мнение, что эти обстоятельства необходимо всесторонне обсудить в ходе предстоящей конференции. Министр диаспоры Грануш Акопян представила программу мероприятия, относительно которой участники совещания представили свои предложения и замечания, с целью проведения конференции на высоком организационном уровне и включения в повестку всех важнейших общеармянских вопросов. Президент Республики дал соответствующие поручения.