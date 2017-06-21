Президент Серж Саргсян 16 июня принял председателя правления ПAО “Газпром” Алексея Миллера.

Подчеркнув, что этот год юбилейный для двух стран — 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, Президент Республики с удовлетворением констатировал, что эти 25 лет по всем направлениям стали годами укрепления союзнического взаимодействия двух государств.

В деле динамичного развития и укрепления армяно-российских межправительственных отношений Президент выделил важную роль компании “Газпром”. Серж Саргсян высоко оценил осуществляемые в Армении посредством одной из ведущих компаний в экономике Армении — “Газпром-Армения” программы компании “Газпром”, которые непосредственным образом влияют также на развитие других отраслей экономики.

Алексей Миллер выразил благодарность Президенту Республики за прием и представил текущую деятельность возглавляемой им компании, её вклад в дело повышения уровня энергетической безопасности Армении и программы развития, в том числе, реализуемые посредством “Газпром-Армении” проекты, в которых важное место занимают также социальные программы.

Председатель правления компании “Газпром” проинформировал Президента Республики о ходе одного из крупных проектов, осуществляемых при содействии “Газпром-Армения” на улице Царав Ахбьюр столицы, — строительстве учебно-спортивного комплекса в рамках программы “Газпром-детям”.

Строительство этого исключительно социально направленного и с многофункциональными возможностями комплекса, включающего детский сад, школу, бассейн, каток, предусмотренные для ряда видов спорта залы, по словам Алексея Миллера, будет завершено до конца следующего года.

Подчеркнув важность уровня представленности компании “Газпром” в экономике Армении, а также её вовлечённость в реализуемые инфраструктурные проекты, Президент Республики пожелал успехов компании в реализации всех программ.

В тот же день председателя правления ПАО “Газпром” Алексея Миллера принял премьер-министр Карен Карапетян.

Глава правительства высоко оценил сотрудничество с компанией “Газпром” и программы, осуществляемые в направлении развития газоэнергетической сферы Армении посредством ЗАО “Газпром Армения”, подчеркнув, что ЗАО “Газпром Армения” — надежный партнер, и обеспечение энергетической безопасности, бесперебойное газоснабжение РА, крупные инвестиционные и социальные проекты постоянно осуществляются благодаря готовности и непосредственным шагам руководства “Газпром”.

Алексей Миллер поздравил Карена Карапетяна с переназначением на должность премьер-министра РА и пожелал ему результативной работы. Подчеркнув, что “Газпром” является надежным партнером Армении, Алексей Миллер отметил, что поставленные в 2017 году Армении объемы газа зафиксировали сравнительный рост. Председатель Правления ПАО “Газпром” заверил, что “Газпром” продолжит осуществлять все поставленные перед ним задачи, воплощая в жизнь программы, направленные на энергетическое развитие Армении, формирование надежной системы газоснабжения, повышение уровня газификации Армении, а также программы социального значения.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся хода сотрудничества, инвестиционных программ и перспектив их расширения, а также деятельности компании “Газпром”. В частности, речь шла о работах по эксплуатации 5-го энергоблока Разданской ТЭС и Абовянской станции подземного хранения газа, ходе строительства многофункционального учебно-спортивного комплекса, других совместных программах и ряде других вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему развитию результативного партнерства и его углублению новыми программами.

Премьер-министр Карен Карапетян и председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер посетили стройплощадку учебно-строительного комплекса, строящегося на улице Царав Ахпюр административного района Аван в Ереване. Глава правительства и председатель правления ПАО “Газпром” ознакомились с ходом крупномасштабных строительных работ.

Комплекс строится с применением современных технологий, в нем будут действовать детский сад, школа, плавательный бассейн, ледовый каток, футбольное поле, а также спортзалы и зал для танцев. Учебно-спортивный комплекс сможет ежедневно принимать около 2000 человек. Уже выполнены строительно-монтажные работы на закрытом ледовом катке, в спортивно-оздоровительном комплексе, школе и детском саду. Строительство в рамках проекта полностью осуществляет ПАО “Газпром”.

Данный проект имеет исключительно социальную направленность. Алексей Миллер отметил, что как компания с социальной ответственностью, “Газпром” придает важное значение строительству в Армении подобного высококлассного учебно-спортивного комплекса, который даст возможность детям и юношам заниматься различными видами спорта. Он подчеркнул, что в будущем компания планирует осуществить в нашей стране новые социальные программы.