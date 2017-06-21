Экономика Июнь 21, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян в сопровождении мэра Еревана Тарона Маргаряна посетил территорию по соседству с комплексом “Далма Молл”, где планируется осуществить инвестиционную программу застройки этнографического квартала “Армянская деревня”.

Главе правительства представили детали программы, которой планируется создать этнографический квартал, характерный для исторически сформировавшегося в соответствии с национальными традициями архитектурного облика городских и сельских населенных пунктов различных регионов Армении: с жилыми домами, гостиницами (гостевыми домами), а также экспозиционными залами, представляющими живопись и национальные ремесла (ковроделие, кузнечное дело, гончарное дело, изготовление сувениров). Программе предшествовали изучения, проведенные специалистами Государственного комитета по градостроительству при правительстве РА и Национального университета архитектуры и строительства Армении касательно типов “Армянского дома”, характерных для различных населенных пунктов Армении (Горис, Дилижан, Аштарак и др.). Работы по разработке проектных документов начаты. В настоящее время инвестиционный фонд застройки находится в процессе формирования, в котором выразили готовность принять участие собственники земельных участков и мэрия Еревана.

Премьер-министр Карапетян поручил ответственным в максимально короткий срок представить окончательный вариант программы с целью ее обсуждения с инвесторами. Глава правительства выразил убежденность, что “Армянская деревня” может стать одной из туристических достопримечательностей Еревана, способствовать дальнейшему развитию культурного туризма и повышению узнаваемости страны. Затем Карен Карапетян посетил историко-археологический музей-заповедник “Эребуни”, ознакомился с программой модернизации последнего, которой планируется представить историю основания Еревана с новыми подходами. В частности, там планируется создать среду, которая, помимо историзма, будет иметь также инновационные подходы представления. На некоторых участках, где завершены раскопки, строения будут дополняться с сохранением исторического облика, реставрироваться с определенными архитектурными решениями, причем большей частью с использованием подвижных конструкций. Карен Карапетян отметил важность реализации программы и предложил воплотить ее в жизнь с привлечением международных экспертов.

Премьер-министру на макетах представили программные предложения по восстановлению и созданию туристических инфраструктур историко-археологического заповедника Шенгавит и исторической местности Кармир Блур в Ереване.