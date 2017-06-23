Летом прошлого года не стало известного армянского поэта, переводчика, Заслуженного деятеля культуры РА Давида Ованеса. Автор порядка 25 лирических, детских и переводческих сборников, таких известных стихотворений, как “Городская зима”, “Вечный армянин” и многих других, Давид Ованес работал в периодической печати, на киностудии “Арменфильм”, вел литературный журнал на телевидении. Переводил русских, прибалтийских, американских поэтов. Поэт ушел, а рукописи, как известно, не горят, даря бессмертие имени и делу своего творца…

20 июня армянская литература пополнилась новым произведением Давида Ованеса, которое он завершил за несколько дней до своей смерти: в Музее-институте Комитаса состоялась презентация его последней книги “Мгер-младший и Давид-летописец”.

Этой неомифологической поэмой поэт как бы хотел продолжить и дать жизнь финальной — четвертой части нашего народного эпоса. В поэме он реализовал вековую мечту армянского народа: вывел из “Ворон-утеса” и привел в наше время проклятого своим отцом — Давидом Сасунским, бездетного и вместе с тем бессмертного Мгера-младшего, тем самым фактически сделав его могучим символом современной борьбы армян за свое существование. По сюжету Мгер, услышав голоса и шум, выходит из скалы, переходит на другую сторону горы Масис и встречается с Давидом-летописцем. От него он узнает о нашей сегодняшней жизни и проблемах, быте, Арцахской борьбе, идее “Нация-Армия”, доходит до Арцаха, где встречается также с Паргевом Србазаном. поэма завершается в победном духе всего армянского народа и Арцахской освободительной борьбы.

Идея Давида Ованеса связать Сасунского героя и нашу новейшую героическую борьбу красной нитью проходит через всю ткань поэмы, состоящей из четырех частей. В Арцахской освободительной войне участвуют и сражаются все поколения армян — прошлые и настоящие, и вместе создают наше будущее. В этом и заключается весь пафос и завет неомифологической поэмы Давида Ованеса. На презентации дочь поэта, директор издательства “Аревик” Сабет Ованнисян рассказала, что послужило толчком для создания этой поэмы.

— Книга была написана за двадцать дней, спонтанно. Дни четырехдневной апрельской войны папа пережил очень тяжело и, скорее всего, посчитал, что наконец-то пришло время вывести из “Ворон-утеса” Мгера-младшего. И мой внутренний голос мне подсказывает, что колесо нашей истории действительно повернется.

Дочь поэта, естественно, имела в виду положительный для нашего народа исторический расклад…