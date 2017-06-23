Общество Июнь 23, 2017 | Автор : admin

В ЗАО “Газпром Армения” стартовала ставшая уже традицией акция “Каждый — по одной книге”. Собранные в этом году издания будут переданы школьным библиотекам Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации ЗАО “Газпром Армения”, Инициатива воспринята с большим воодушевлением со стороны сотрудников компании и на данный момент уже собрано более 1000 книг, в том числе ценные издания детской и классической литературы, словари и т.д.

Акция “Каждыйганизован среди сотрудников аппарата ЗАО “Газпром Армения”, к акции присоединились также филиалы Еревана, Армавира и Мартуни. 19 февраля, в день рождения великого армянского писателя Ованеса Туманяна собранные сотрудниками “Газпром Армения” книги были переданы детской библиотеке им. Ов.Туманяна г. Гюмри.

В этом году акция по сбору книг носит более масштабный характер, в ней участвуют все филиалы и дочерние компании ЗАО “Газпром Армения”.