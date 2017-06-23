Регион Июнь 23, 2017 | Автор : admin

Предстоящая 26-30 июня сессия ПАСЕ обещает быть жаркой. В начале первого же заседания ожидается импичмент Педро Аграмунта, если он не подаст в отставку добровольно.

В беседе с Арменпресс член армянской делегации в ПАСЕ, депутат НС РА Наира Зограбян выразила мнение, что Педро Аграмунт не готовится подавать в отставку добровольно, следовательно, впервые в ПАСЕ будет инициирована процедура импичмента, которая стала возможной благодаря внесению в устав ПАСЕ изменений.

“В ходе апрельской сессии бюро ПАСЕ постановило, что Педро Аграмунт более не является председателем ПАСЕ и не может выступать от ее имени, однако 7 июня Педро Аграмунт направил письмо секретарю ПАСЕ и политическим фракциям, где пытается обосновать, что апрельское решение бюро противоречит уставу и не может считаться законным, — сказала парламентарий, добавив, что благодаря внесению в устав ПАСЕ изменений, которые сейчас уточняются в уставной комиссии ПАСЕ, импичмент станет возможным.

По ее мнению, непонятно, почему Педро Аграмунт пытается обострить ситуацию, поскольку ясно, что если в апреле депутаты не позволили ему вести заседание и даже подойти к микрофону, то не позволят и сейчас, поскольку бюро решило, что он более не в праве вести заседания от имени ПАСЕ. “Не понимаю, зачем он это делает, есть одно предположение — поскольку он все равно уходит, то пытается напоследок опорочить эту структуру. Думаю, что самым скандальным событием предстоящей сессии будет именно процедура его импичмента”, — сказала Наира Зограбян.

По другим вопросам повестки сессии ПАСЕ Наира Зограбян сказала, что она довольно насыщенна: в нее включены, в частности, вопросы коррупции и сотрудничества с прессой в вопросе ее разоблачения. “Предстоит важный доклад по теме политического влияния на независимость прессы. Сегодня мы видим, как во многих странах-членах СЕ пресса находится под давлением различных политических сил и властей”, — сказала она.

Ожидается также доклад Генсека СЕ Тьорборна Ягланда, которому депутаты смогут задавать вопросы. “Предстоят важные доклады по вопросам беженцев, замороженных конфликтов, внутренних мигрантов. Армянская делегация поедет на сессию в новом составе”, — отметила парламентарий.

На вопрос, есть ли в повестке пункты, по которым армянская делегация сможет озвучить эскалацию напряжения на линии соприкосновения карабахского конфликта со стороны Азербайджана, Наира Зограбян сказала: “Эти вопросы будут обсуждены во фракциях. В повестку пленарного заседания подобные вопросы не включены, однако мы всегда поднимаем тему во фракциях. Этот же вопрос периодически затрагивают азербайджанские депутаты: в обсуждающих вопросы группах присутствуем и мы, и они. Традиционно, после очередного обострения обсуждения проходят довольно бурно. Однако евродепутаты не особо активно включаются в эти дебаты, поскольку они понимают, что эти вопросы решаются не на этой площадке”, — сказала Наира Зограбян.