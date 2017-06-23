Регион Июнь 23, 2017 | Автор : admin

США крайне обеспокоены последними случаями нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в НКР, в результате чего были человеческие жертвы. Как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

“Мы призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и срочно обсудить шаги, направленные на снижение напряжения на линии соприкосновения и на границе между Арменией и Азербайджаном”, — сказано в ее заявлении.

Напомнив о заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 19 июня, где они призывают стороны проявить политическую волю для возобновления переговоров, отметив, что это единственный путь к установлению крепкого мира для населения региона, Госдеп сообщает, что США продолжат интенсивно работать со сторонами.

“Наша политика, которая созвучна мнению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоит в том, что проблема должна быть разрешена на основе международного права, включая заключительный Хельсинкский акт, в частности, неприменение силы, территориальная целостность и право на самоопределение”, — сказано в заявлении. 16 июня азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня из станкового гранатомета, вследствие чего АО Арцаха потеряла 3 военнослужащих. На следующий день жертвой провокации Азербайджана стал еще один военнослужащий.