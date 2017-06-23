В Армении под гитарные аккорды вновь соберутся известные музыканты из разных стран. С 29 июня по 9 июля в столице пройдет уже III Ереванский международный фестиваль гитары. Он проводится при поддержке Министерства культуры РА, Всеармянского фонда развития человеческих ресурсов “Пюник”, Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU) и Фонда YerazArt. Цель фестиваля — дать возможность армянским гитаристам ознакомиться с современной международной школой игры на классической гитаре, поклонникам этого музыкального инструмента послушать своеобразную музыку, а всем желающим принять участие в мастер-классах.

Этот музыкальный праздник организуют Ассоциации ереванских гитаристов и международных фестивалей гитары. Художественный руководитель фестиваля — председатель Ассоциации гитаристов Еревана, вице-председатель Ассоциации гитаристов немецкого города Вупперталь, лауреат международных конкурсов (победитель Международного конкурса “Виртуозы гитары”, обладатель Гран-при им. Никиты Кошкина в Индии и т.д.), доктор искусствоведения Жора Саркисян. В свое время гитарист окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, Академию гитары в немецком Кобленце, аспирантуру Кельнской высшей школы музыки. Именно Жора Саркисян стал инициатором этого мероприятия, которое позволило возродить интерес к некогда очень популярному в советские годы инструменту.

Надо сказать, что за рубежом игра на гитаре в последние 20 лет претерпела сильные трансформации: менялись количество струн, манера игры, позы, в которой нужно держать инструмент, и т.д. Музыкант стал изучать все эти нововведения в Европе, причем не только для повышения своего мастерства, но и для поддержки нашей талантливой молодежи.

До начала фестиваля в Арцахе будет организован предваряющий концерт, который состоится 27 июня в Матенадаране Гандзасара. В ходе вечера вместе с Жорой Саркисяном выступит лауреат многочисленных международных конкурсов, гитарист из Франции Агустин Песнон. Последний является председателем Paris Guitar Foundation, профессором двух консерваторий Парижа. Жора Саркисян и Агустин Песнон также выступят и на открытии собственно фестиваля, которое состоится 29 июня в Музее-институте Комитаса.

Учитывая важность активизации культурной жизни в регионах, фестиваль проведет ряд концертов и вне Еревана. 1 июля в Джермуке пройдет концерт с участием Жоры Саркисяна, Саро Бабикяна (США), Эдуарда Грмушяна (Армения), Генриха Меликяна (Армения), а также вокалистки Асмик Асатрян (Армения). Концерт пройдет в рамках церемонии открытия Международного шахматного турнира. Следующий фестивальный концерт состоится 4 июля в Доме камерной музыки имени Комитаса. С сольным концертом выступит российский гитарист, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории Владимир Кирасиров, который в ходе вечера представит серьезную программу. 5 июля концерт пройдет уже в офисе Всеобщего армянского благотворительного союза. На нем выступят Важа Каландадзе и Георгий Кудзанашвили (Грузия), Саро Бабикян, Эдуард Грмушян, Генрих Меликян. Концерт интересен тем, что в рамках вечера будет создан армяно-грузинский гитарный оркестр, и на нем выступят 20 гитаристов.

Как отмечают организаторы мероприятия, этот концерт станет уникальным событием регионального масштаба. Закрытие же III Ереванского международного фестиваля гитары ознаменуется неповторимым концертным вечером. 9 июля в Центре искусств Гафесчяна выступят Владимир Кирасиров, Жора Саркисян, Евгения Маркова (Россия) и армянские музыканты Арик Бамбир, Ваагн Маргарян, Ева Геворкян и Перч Нагапетян.

Отметим, что в ходе фестиваля будут представлены произведения композиторов самых разных эпох. Организаторы составили программу фестиваля так, чтобы она представляла интерес для зрителей. Участники фестиваля также проведут мастер-классы, открытые для всех почитателей музыки. 30 июня в Ереванской средней специальной музыкальной школе им. П.Чайковского проведет мастер-класс Агустин Песнон, а 6 июля, в зале AGBU, — Владимир Кирасиров.