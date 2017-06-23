Сможем растить готовых фермеров
В Лорийской области на севере Армении появится новый образовательный комплекс сельского хозяйства.
Об этом сообщил корреспонденту Новости Армении – NEWS.am министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян. При финансовой поддержке Евросоюза, программа будет начата на базе филиала Аграрного университета Армении.
На полученную сумму можно будет приобрести опытные участки и поля, чтобы практических занятий проводить как можно больше. «Так мы сможем вырастить готовых фермеров», — заявил Аракелян.
Проект пока находится на стадии переговоров: сумма поддержки и сроки его начала (в этом учебном году или в следующем) пока не определены.