Пока азербайджанские военные в поте лица нарабатывают навыки ведения боевых действий на разного рода учениях — то с грузинами и турками, то только с турками, то сами с собой, пропагандистская машина официального Баку денно и нощно изощряется в фантазиях на тему так называемого “армянского терроризма”, доходя до абсурда, с головой выдающего надуманность и постановочность распространяемых роликов.

18 июня пресс-центр Госпогранслужбы Азербайджана сообщает о странной находке — на берегу реки Аракс доблестные азербайджанские пограничники обнаружили деревянную корягу с привязанным к нему снарядом ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Коряга-нарушитель азербайджанской границы, как водится у азерпропа, приплыла в Азербайджан от “коварных армян”, которые закрепили на бревне “снаряд, приведенный в боеготовность при столкновении с жесткой преградой”, а целью коряги-камикадзе, по версии Баку, являлся Миль-Муганский гидроузел.

Это абсурдное сообщение сопровождено фотографиями, которые не оставляют сомнений в их постановочном характере. Более того, распространители этой фальшивки даже не удосужились, хотя бы для придания достоверности этой дезе, провести элементарный анализ выяснения обстоятельств попадания снаряда в данную зону и прочие экспертизы, осуществляемые в подобные случаях. Азерпропу это и не нужно. Главное — озвучить обвинение в адрес армян. Так было несколько лет назад с найденной в реке куклой, якобы начиненной взрывчаткой, конечно же, армянами и сплавленной по воде в Азербайджан. Так было также несколько лет назад с некими снарядами, в т.ч. от установки “Град”, гранатами, минами, которые странным образом не тонули под собственной тяжестью, а плыли по реке прямиком в Азербайджан.

Увидев, что толку от этой дезинформации нет, никого она не будоражит, Баку преподнес новое шоу, которое, однако, не отличается оригинальностью постановки. Утром 21 июня азербайджанские СМИ с подачи своего Министерства обороны распространили видео, якобы, плененного ими вечером 20 июня “военнослужащего Вооруженных сил Армении”. На распространенном видео — т.н. “допрос” человека в гражданской одежде, на которую надет военный жилет в расцветках ВС Азербайджана с магазинами автоматов в карманах, по-видимому, для усиления образа “армянского диверсанта”. “Допрашиваемый” представляется Завеном (азербайджанцы пишут Завер) Ованнесовичем Карапетяном, сообщает, что родился он 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района Армении, где и проживает по сей день. При этом “признается”, что служит контрактником и накануне, якобы, “участвовал в диверсионной вылазке с целью убить азербайджанских постовых, но их обнаружили, двоих ранили, остальные отступили, унеся с собой раненых”, а его взяли в плен. Говорил “допрашиваемый” невнятно, на сомнительном армянском, отвечал замедленно, как бы вспоминая текст, который его заставили заучить. Примечательно, что его голос звучал очень глухо, еле разборчиво, а вот голос допрашивавшего его азербайджанца (на армянском языке с переводом своим на азербайджанский) слышен громко и внятно.

Как и ожидалось, в селе Довех жителя с таким именем не оказалось, и не проживал никогда, все сельчане были на месте. Министерства обороны Армении и Арцаха опровергли сообщения о, якобы, имевшей место диверсии и пленении военнослужащего.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян, МО Азербайджана распространило дезинформацию: “Армянские ВС не предпринимали какой-либо диверсии, тем более нет потерь среди военнослужащих”.

МО Арцаха заявило, что Армия обороны не проводила подобных действий: “Распространяя подобные сообщения, МО противника пытается приписать себе “победу” в виртуальной реальности и выдать желаемое за действительное”.

“Страдающий примитивностью представителей эпохи неолита азербайджанский агитпроп в очередной раз придумал миф о том, что предотвращена армянская диверсия и взят в плен один военнослужащий, а несколько часов назад в качестве “доказательства” в интернете появился безвкусный спектакль.

Очевидно, что наши так называемые соседи своим идеологически-пропагандистским поведением постоянно напоминают нравы и дух эпохи неолита. Однако удивительно то, что с годами “имеющаяся” у них способность к мышлению не развивается, как у разумного человека, а вопреки закономерности регрессирует.

Прискорбно, что вследствие всего этого больше теряет не сам идиот с примитивным мышлением, но и тот, кто вынужден жить в соседстве с этим болваном…”, — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь АО Арцаха Сенор Асратян.

“Распространением таких фальшивых сведений азербайджанский клан пытается убедить собственный народ в мощи своей армии, в ее способности “проваливать диверсионные попытки вооруженных до зубов армян. Не исключено, что завтра они снимут в своих павильонах нескольких одетых в армянскую военную форму лиц с целью показать, будто имело место проникновение. Не исключается и то, что посредством распространения дезинформации азербайджанская сторона пытается убедить международное сообщество в том, что армяне, якобы, совершают диверсии, а мы, мол, как-то пытаемся ответить им, уничтожая армянских военнослужащих”, — заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

Примечательно, что азербайджанские пользователи Facebook сами выразили сомнение в правдивости сообщений МО Азербайджана. Хасим Масимов первым написал, что гражданина Армении 50 лет обнаружили не жители села Керимли, которые оповестили об этом военных, которые, забрав его, затем представили диверсантом. А Заур Мамедов отмечает, что на этом участке границы расстояние между селами составляет 5-6 км, и легко заблудиться. Масимов и комментаторы его поста высмеивали азербайджанские власти, отмечая, что они-де начнут выдавать “задержанного пастуха” за известного армянского политолога или журналиста, якобы, поддерживающего созданную азербайджанскими властями “платформу мира”, называя при этом участников “платформы” “наркошами и аферистами”.

Впрочем, через некоторое время Масимов, видимо, под давлением определенных структур удалил свой пост.

Между тем, по сообщению News.am, человек по имени Завен Карапетян зарегистрирован в доме по шоссе Маймеха в Ванадзоре, где располагается Дом престарелых. Директор заведения Манушак Оганян утверждает, что такой человек у них не работает и не живет, но она о нем “что-то слышала”. В частности, директор видела извещение на имя Завена Карапетяна для участия в выборах. По ее словам, с таким именем и фамилией в 1993 году был воспитанник детского дома, которому содействовал Фонд Азнавура, после детского дома он был прописан где-то, чтобы получить паспорт.

По словам друга детства Завена Карапетяна, Левона Авшаряна, они вместе учились в школе-интернате в Нубарашене в Ереване, затем поступили в ПТУ, на разные отделения. Через некоторое время Фонд Азнавура купил Авшаряну домик в Ванадзоре, и он переехал. Вскоре и Карапетян переехал в Ванадзор. Это было в 1993-94гг. Жили в одном домике вчетвером. Так прожили 4-5 лет, потом Карапетян ударился в религию. “У него появились большие проблемы в общении. Мы обратились к Фонду, и ему предоставили отдельный домик”, — рассказал Авшарян. По его словам, Карапетян долгое время проработал на деревообрабатывающем предприятии. В последний раз Авшарян видел его у мусорной свалки, похудевшим, осунувшимся, опустившимся. По словам Авшаряна, это было 5-6 лет назад. Откуда родом был Карапетян, Авшаряну неизвестно. Знает лишь, что в Ереван тот попал из Гаварского детского дома.

Получается, что Завена Карапетяна уже достаточно долгое время, несколько лет, никто из знакомых не видел и не имел о нем сведений. Вполне может статься, что в Азербайджане оказался психически нездоровый, не имеющий родственников человек оказался не по своей воле давно и тайно удерживался до “подходящего” случая. В пользу этого говорит то, что на родном языке Карапетян говорит так неуверенно, предполагает агентство.

В этой темной истории ничего исключать нельзя, тем более имея дело с Азербайджаном. В Баку Карапетяна, наверняка, подвергали жесточайшим пыткам, делали инъекции, доводя и без того больного человека до нечеловеческого состояния. Вспомните историю жителя села Чинари Тавушской области Армении Карена Петросяна, психически больного человека, случайно забредшего в азербайджанское село, жители которого передали его своим военным. Это было 7 августа 2014г. Его избивали, пытали, а потом, напялив на него военную форму, выставили “армянским диверсантом”. 8 августа азербайджанская сторона распространила сообщение о смерти Петросяна, якобы, вследствие “сердечной недостаточности”. Лишь 10 октября власти Азербайджана передали тело Карена Петросяна Армении, да и то после неоднократных напоминаний со стороны представителей различных международных организаций о недопустимости подобного отношения.

Карапетян вполне может разделить судьбу Петросяна.