На молодежном чемпионате Европы в Дортмунде трофей армянских борцов вольного стиля не должен был ограничиться 1 серебряной и двумя бронзовыми медалями. По словам наставника сборной Армении этой возрастной категории Аветика Варданяна, судьи лишили еще двух наших ребят возможности оказаться на пьедестале почета. Впрочем, тренер заверяет, что для него не менее важна самоотдача и целеустремленность едва вставших на тропу профессионального спорта парней его дружины.

— Вписывается ли этот результат в ваши предстартовые прогнозы?

— В целом, я удовлетворен таким выступлением. Что касается соответствия результатов ожиданиям, то это относительно. Безусловно, что ребята прошли хорошую подготовку и, можно сказать, находились в требуемой форме. Почти все выложились по максимуму. Обрадовали спортсмены, недавно вышедшие из юношеского возраста, которые только с этого года участвуют в молодежных соревнованиях. Двое из трех призеров как раз из этой когорты — серебряный призер супертяжелой весовой категории Оганес Магакян и бронзовый медалист Арсен Арутюнян (55 кг). Конечно, достоен похвалы и второй наш спортсмен, занявший третье место, Карен Зурабян (50 кг), который, однако, уже второй год выступает в молодежной возрастной категории. Вообще, с этим составом мы работаем с октября прошлого года. До чемпионата страны эти ребята успели поехать на два международных турнира и провести учебно-тренировочный сбор. Все это способствовало их прогрессу, приведшему в конечном итоге к нынешнему успеху. Причем реальные шансы на призовые места имели также Геворг Мхеян (66 кг) и Арам Авагян (74 кг), на пути которых встали судьи.

— Какие качества присущи нашим молодым борцам?

— Прежде всего, конечно, волевые. Они буквально одержимы желанием тренироваться и побеждать. Порой доходило до того, что мы вынуждены были буквально выводить их из спортзала, объясняя, что при тренировках нельзя впадать в крайности.

— А как насчет талантливости нового поколения?

— Я бы не сказал, что борцы нынешнего состава по таланту превосходят прежних ребят, но это поколение, бесспорно, выделяется трудолюбием.

— Можно ли считать сюрпризом второе место Магакяна, учитывая, что в супертяжелой весовой категории наши борцы никогда особо не блистали?

— Насчет никогда не ручаюсь, но в постсоветское время это наша первая медаль молодежного чемпионата Европы в этой весовой категории. Конечно, это очень похвально. Оганес является ярким представителем своего поколения — трудолюбивый и целенаправленный. Он, кстати, был вице-чемпионом Европы среди юношей, но там супертяжелая весовая категория ограничивается 100 килограммами, а в молодежной возрастной категории — 120. Оганес несколько легковат для этой весовой категории — весит всего 108-109 кг. Думаю, если ему удастся еще немножко поправиться и стать крепче, то он, как минимум, удержит нынешние позиции. Стоит отметить, что на этом чемпионате по массе тела он уступал почти всем спортсменам своей весовой категории.

— И благодаря чему он пробился в финал?

— Благодаря бескомпромиссной борьбе до последней секунды. В полуфинале Овик проигрывал турецкому борцу со счетом 0:3, но во втором периоде, удвоив усилия, сумел переломить ход поединка и победить — 8:3. Именно упорство, борьба до конца, умение предотвращать приемы соперника и успешно проводить контрприемы являются отличительной чертой Магакяна.

— Значит, он выделяется и тактической грамотностью?

— Да, чрезвычайно дисциплинированный спортсмен, который на занятиях и в ходе соревнований четко выполняет поставленную перед ним задачу. А в случае необходимости может и сымпровизировать.

— В таком случае чего же ему не хватило для победы в финале?

— Россиянину Магомедамину Дибирову, защитившему титул, он уступил по массе и опыту.

— Вы отметили, что довольны выступлениями наших бронзовых призеров. Поясните, пожалуйста, вашу позицию, учитывая, что оба потерпели чувствительные поражения на стартовых этапах и только благодаря выходу своих соперников в финал включились в борьбу за третье место.

— Они тоже полностью справились со своей задачей и, можно сказать, выступили на пределе возможностей. Оба проиграли только будущим чемпионам, которые в данный момент были объективно сильнее их.

— Меньше, чем через месяц нашим спортсменам предстоит участие в молодежном чемпионате мира. Как намереваетесь совместить восстановительную и подготовительную работу?

— Мы вынуждены адаптироваться к ситуации. Ребятам предоставил несколько дней отдыха, а уже с 5 июля начнем первый из двух десятидневных сборов в “Олимпаване”. На этом этапе и планируем совместить восстановительные процедуры с легкими тренировками. Думаю, состав команды претерпит некоторые изменения, которые представлю после консультаций в тренерском совете.

— На каких критериях будут основаны изменения — желаете распределить нагрузку между всеми членами команды?

— Я беседовал с призерами нынешнего первенства, которые желают и готовы участвовать в чемпионате мира. Кандидаты в остальных весовых категориях определятся после всестороннего анализа и сопоставления возможностей спортсменов, претендующих на место в составе. При равных показателях изменения не исключаются.