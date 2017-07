Авторитетная болгарская газета “Труд” опубликовала разоблачительный материал о провокационно-террористической деятельности Азербайджана на Ближнем Востоке и в Арцахе. Так, в распоряжении корреспондента болгарского издания “Труд” Диляны Гайтанджиевой оказались документы, свидетельствующие о том, что Баку, в мае 2016г. обвинивший армянские стороны в, якобы, использовании в четырехдневной апрельской войне против азербайджанской армии на границе с Арцахом запрещенного белого фосфора, вполне мог сфальсифицировать данные, ибо за год до инцидента сам получил белый фосфор.

“В 2016 году Азербайджан обвинил Армению в использовании белого фосфора. Армения опровергла обвинения и заявила о фальсификации, так как подтверждение основывалось только на одном неразорвавшемся снаряде, который обнаружили азербайджанские солдаты. Судя по документам из посольства Азербайджана в Болгарии, боеприпасы с белым фосфором доставлялись в Азербайджан в 2015 году”, — пишет болгарская журналистка.

Выводы Гайтанджиевой основаны на документах, полученных ею от хакеров, действующих под именем Anonymous Bulgaria, Эти документы представляют собой заявки и формы для получения разрешений на доставку азербайджанской государственной авиакомпанией “Шелковый путь” (Silk Way Airlines) 14 тонн боеприпасов и белого фосфора из Болгарии в Афганистан. Получатель — Национальная полиция страны. Поставщик и производитель — болгарская Dunarit corp. В документах речь идет о том, что 2−3 мая 2015 года самолет Ан-12 совершит полет по маршруту болгарский Бургас — Кабул в Афганистане. При этом он совершит техническую посадку в Баку.

“Кроме этого рейса, тот же самолет Silk Way Airlines ни разу не делал никаких технических остановок в Баку и летел прямо из Болгарии в Афганистан. Это уже само по себе подозрительно. Кроме того, по данным моих источников, техническая посадка слишком хлопотлива и не нужна, если только не выгружается часть груза. Дело в том, что при дозаправке самолет необходимо полностью разгрузить от опасного груза, а потом снова загрузить. Ан-12 простоял в аэропорту Баку четыре с половиной часа. Это может говорить о том, что самолет все-таки разгружали. Однако рейс был оформлен как дипломатический, и проверить то, что в итоге доставили в Кабул, невозможно”, — рассказала Диляна Гайтанджиева порталу EADaily. Она считает, что белый фосфор могли разгрузить в Баку.

Однако история с белым фосфором — лишь небольшой эпизод из осуществляемых Азербайджаном уже более трех лет под видом дипломатических рейсов поставок оружия из стран Восточной Европы в зоны конфликтов по всему миру. Согласно опубликованным болгарской газетой документам, госавиакомпания Азербайджана Silk Way Airlines под дипломатическим прикрытием совершила 350 доставок вооружений, в том числе для радикальных исламистов в Сирии. Silk Way Airlines предлагала частным компаниям, предприятиям по производству оружия и военным ведомствам разных стран доставку вооружений дипломатическими рейсами, которые не проверяются и не подпадают под международное регулирование. По правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опасные грузы, в том числе оружие, запрещено перевозить самолетами гражданской авиации без особого разрешения от авиарегулятора страны вывоза. И через внешнеполитические ведомства этих стран авиакомпания Silk Way Airlines получала особые разрешения. Речь идет о Болгарии, Сербии, Румынии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польше, Турции, Германии, Великобритании, Греции и т. д. Среди опубликованных документов — переписка между МИД Болгарии и посольством Азербайджана в этой стране, а также многими другими европейскими странами, США, Саудовской Аравией, Турцией и ОАЭ.

Болгарская газета отмечает, что Silk Way и ВВС Азербайджана запрашивали разрешение на дипломатические, не подлежащие досмотру, авиарейсы и перевезли с их помощью тысячи тонн оружия. Получателем вооружения значились Минобороны Азербайджана, Полиция Афганистана, гвардия ДР Конго, а оказывалось оружие в Ираке и Сирии. Крупными заказчиками перелётов стали США, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

В числе наиболее частых заказчиков подобных авиарейсов — американские компании. Проверив регистр федеральных договоров правительства США, газета “Труд” обнаружила, что за последние три года американские оружейные компании получили более $1 млрд по программе правительства для поставок оружия не натовских стандартов. Все эти компании пользовались Silk Way.

Газета приводит целый ряд примеров. В частности, отмечается, что 12 мая 2015г. военный самолёт из Азербайджана перевёз по документам 7,9 т гранат PG-7V и 10 тонн — PG-9V из болгарского Бургаса на турецкую авиабазу Инджирлик, оттуда вернулся в Бургас, далее — на авиабазу Насосная в Азербайджане. Отправитель груза — американская компания Purple Shovel, а получатель — Министерство обороны Азербайджана. По документам, обе партии разгружены в Инджирлике и до получателя не дошли. Оружие куплено у болгарской компании Alguns, а производителем был государственный оружейный завод Болгарии ВМЗ-Сопот.

Справка в базе данных госконтрактов США показывает, что Командование спецопераций США (SOCOM), которое отвечает за помощь сирийской оппозиции, заключило в декабре 2014г. договор с Purple Shovel на более чем $26,7 млн о доставке оружия и боеприпасов. В графе происхождения оружия указана Болгария.

Другой основной заказчик — компания Orbital ATK, которая за последние 2 года получила 250 млн левов по данной программе. В документах не указываются ни вид оружия, ни адрес поставки, но из них явствует, что оружие перевезено 6 дипломатическими рейсами Silk Way в июле-августе 2015г. (по 40 тонн за каждый полёт). Из Баку груз доставили в Тузлу (Босния и Герцеговина), оттуда — снова в Баку, потом в Кабул. Покупателем оружия значится боснийская компания IGMAN j.j. Konjic, от имени Orbital ATK, а получателем — полиция Афганистана.

Любопытно, что во всех этих полётах самолёт делал техническую посадку на 7 часов 30 мин в Баку.

Самым крупным поставщиком вооружения не натовских стандартов значится Alliant Techsystems Operations-USA с суммой договора в $490,4 млн. С декабря 2016г. компания перевозила по маршруту Баку — Белград — Кабул снаряды (API 23×115 mm, HE 23×115 mm, GSH 23×115 mm) от сербской компании Yugoimport, для министерства обороны Афганистана.

Крупным заказчиком восточноевропейского (болгарского и сербского) оружия посредством перевозок Silk Way является Саудовская Аравия. В 2016-17гг. она заказала 23 рейса для доставок оружия в Джидду и Эр-Рияд. Отправители — военные заводы ВМЗ, Арсенал и Transmobile (Болгария), Yugoimport (Сербия) и государственный завод CIHAZ из Азербайджана. Однако саудиты, использующие западное вооружение, закупали это оружие не для себя, отмечает “Труд”. Саудовская Аравия официально признаёт, что поддерживает вооружённую оппозицию в Сирии и Йемене. Она финансирует поставки оружия и в Южную Африку, где продолжаются вооружённые конфликты за контроль над золотыми и алмазными рудниками.

28 апреля и 12 мая 2017г. Silk Way совершила 2 перелёта с оружием по маршруту Баку — Бургас — Джидда (Саудовская Аравия) — Браззавиль (Демократическая Республика Конго). Оплатила перелёт Саудовская Аравия.

Из Баку самолеты везли противотанковые гранаты и минометные снаряды (производитель — CIHAZ, Азербайджан), а из Бургаса (производители Transmobile, Болгария и Yugoimport, Сербия) — патроны, гранаты, снаряды с разлетающимся зарядом, ракеты, противотанковые орудия SPG-9, GP-25. Эти противотанковые орудия обнаружила иракская армия на складе ИГИЛ в Мосуле. На видео, распространённых ИГИЛ в Сирии, видно, как они используют SPG-9. А по документам получателем значится Республиканская гвардия Конго.

Как отмечает болгарская газета, Баку играет роль перевалочного пункта в этом оружейном круговороте. Как правило, при осуществлении этих т.н. дипломатических авиарейсов Silk Way делает техническую, на несколько часов, посадку в Баку или в другом аэропорту, якобы, для дозаправки. Между тем, дозаправка почему-то не требуется при осуществлении Silk Way других рейсов по тому же маршруту. Резонный вопрос — чем это вызвано?

Так, в декабре 2015г. Silk way провёл 14 полётов с 40 тоннами оружия по маршруту Острава (Чехия) — Увда (Израиль) — Сумгаит (база Насосная, Азербайджан). Отправитель не упомянут, получатель — Минобороны Азербайджана. Лайнер почему-то отклоняется от маршрута и приземляется в Увде — на военной базе в Южном Израиле — на 2 часа.

В 2017г. осуществлено 5 полётов по маршруту Ниш — Увда (Израиль) — Насосная (Азербайджан). Перевезено 44 тонны военного груза: SPG Howitzer, RM-70/85. Отправитель — MSM Martin, Сербия, получатель — Elbit Systems, Израиль и MО Азербайджана. И опять остановка в Увде на 2 часа.

Другой перелёт — по маршруту Брно (Чехия) — Тель Авив (Израиль) — Братислава (Словакия) та же израильская Elbit Systems провела реэкспорт 2 бронированных машин. По документам, они предназначены для Минобороны Азербайджана. Но в Азербайджан они не попадают. Самолёт останавливается в Тель-Авиве, а затем — в Братиславе. Документы умалчивают о причинах подобных авиазигзагов с одним и тем же товаром между Европой и Азией, а в итоге не достижения точки назначения — Азербайджана.

Проверка “Труда” показало, что эта модель самолёта IL 76TD может перевозить до 50 тонн груза, тогда как вес обеих бронированных машин на борту — 30 тонн. Дипломатический характер рейса не позволяет узнать, что собой представляют остальные 20 тонн груза.