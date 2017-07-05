Президент Серж Саргсян 3 июля в Генеральной прокуратуре принял участие в торжественном заседании, посвящённом Дню работника прокуратуры. Президент Республики поздравил участвующих в мероприятии прокуроров и всех работников прокуратуры, а также по случаю профессионального праздника наградил группу лиц высокими государственными наградами и присвоил высшие классные чины.

В своём поздравительном слове Президент коснулся роли прокуратуры как одного из столпов республиканской правоохранной системы в новой системе управления и в условиях нового соотношения органов государственной власти. Он сказал о достижениях прокуратуры и предстоящих делах, а также привлёк внимание присутствующих к отдельным непосредственно связанным с функциями прокуратуры проблемным явлениям.

“Уважаемые прокуроры,

Поздравляю вас и всех сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником! Желаю, чтобы в своей работе вы были успешны и оценены. Продолжайте самоотверженно служить своему делу!

Ваша деятельность чрезвычайно важна для государства и общественности. Она столь же ответственна, поскольку ваши решения могут изменить судьбу человека в самом прямом смысле слова.

Поздравляю также членов ваших семей. Без каждодневной поддержки членов ваших семей ваши успехи не были бы такими, которыми могут быть в условиях их помощи.

В своём адресованном Национальному Собранию шестого созыва послании я предложил формулировку, которой должен руководствоваться каждый чиновник Республики Армения, претендующий на то, чтобы называться добросовестным, в особенности, чиновник, представляющий правоохранную систему. Также представил своё представление о новом восприятии правоохранной системы.

Для меня правоохранная система имеет правозащитный характер. В содержательном плане я считаю их синонимами. Если мы хотим в ближайшем будущем в Армении облегчить заботы защитников закона, то наши усилия должны быть направлены на одну цель: в деятельности охраняющего право поднять на качественно новый уровень защиту личности, общества и государства. Залогом этого является сильная и не уклоняющаяся от ответственности, работающая на принципах приоритета права прочная и взаимодействующая правоохранная система.

Одним из столпов этой системы, несомненно, является прокуратура со своим самобытным статусом. И эту самобытность наиболее четко подчеркивает новый конституционный статус: единая структура, которая находится вне трёх ветвей системы власти, но одновременно касающаяся всех ветвей, с присущими ей одной полномочиями и сферами влияния.

Уважаемые коллеги,

Конституция доверила вам непосредственно участвовать в осуществлении правосудия, осуществлять контроль над деятельностью различных органов, в определённых сферах быть ограничителем и противовесом для государственных структур. Особенно велика ваша роль в системе уголовного правосудия: формируемые у общественности представления относительно законности досудебного расследования, обоснованности представляемого в суде обвинения, а подчас, также о справедливости судебных актов обусловлены также вашими действиями. Это логично. Если велика ответственность, велика также следующая из этого возможность, а, чем больше возможность, тем больше также требования к тому, кто пользуется возможностью.

В этом плане хотел бы обратить особое внимание на несколько проблемных явлений, непосредственно связанных с вашими функциями, часть из которых в рамках правовых процессов становится предметом обсуждений даже в международных судебных инстанциях. Уверен, что вы понимаете, что имею в виду Европейский суд по правам человека. Речь, прежде всего, об обоснованности арестов.

Вне сомнений, что решение суда об избрании ареста в качестве меры пресечения должно быть обоснованным. Однако одной из важнейших предпосылок этого является наличие соответствующего качественного ходатайства. В этом прокуратура должна быть своеобразным промежуточным звеном между следственным органом и судом, имеющим цель решения двух основных задач: блокировать представление в суд очевидно безосновательных, а иногда, содержащих лишь примитивное воспроизводство закона ходатайств, и одновременно повысить качество тех ходатайств, для удовлетворения которых, в действительности, есть и объективная необходимость, и достаточные основания.

Понятно, что я не имею в виду количество решений об удовлетворении ходатайств: когда наши судьи говорят о том, что суды удовлетворяют более 90 процентов ходатайств, и это много. Нет, речь не об этом. Может быть 100 процентов удовлетворённых ходатайств со стороны суда и не быть обоснованным, и может быть 100 процентов удовлетворённых судом и полностью обоснованных, что, думаю, было бы самым идеальным.

С точки зрения обеспечения выполнения взятых нашим государством международных обязательств, вызывает озабоченность также то, что не все компоненты справедливого судебного расследования полноценно соблюдаются в судах. В частности, это касается обеспечения встречного опроса ключевых свидетелей стороны обвинения.

Думаю, здесь прокурорам тоже есть, что делать. Ответственная и добросовестная работа на этом фронте не только гарантирует соблюдение основополагающих прав личности, но и обеспечивает справедливость расследования и разрешения каждого уголовного дела.

С точки зрения длительности или затягивания следствия по уголовным делам, продолжает оставаться актуальной проблема обнаружения разыскиваемых лиц. Уверен, что в рамках конституционных полномочий прокуратура должна обратить наибольшее внимание на подобные дела. В вопросе обнаружения скрывающихся от следствия обвиняемых нужно тесно и более эффективно сотрудничать со следственными органами и, особенно, с полицией.

Уважаемые коллеги,

При всём этом сегодня можем констатировать, что в деятельности нашей прокуратуры есть ощутимый прогресс. Прокуроры становятся всё более подготовленными и всё более ответственными. Подобная добросовестная работа прокуроров даёт свои положительные результаты. Уверен, что это замечают как работающие с вами должностные лица, так и наша общественность. Это заметно также в ежегодных сообщениях прокуратуры.

Одновременно в ежегодных сообщениях вижу озабоченность по поводу определённых проблем. Естественно, что и работа других государственных органов оставляет своё положительное или отрицательное влияние на результаты деятельности прокуратуры. Однако вы не можете быть пассивными наблюдателями и ограничиться констатацией существующих в той или другой сфере проблем.

Озвучивание проблем недостаточно. Это не решение проблемы. Когда проблема поднята, это должно всегда сопровождаться принятием мер по её решению.

Это простое правило должно всегда применяться в вашей ежедневной работе. Если должностное лицо представляет руководителю проблему и не даёт её возможного решения, ещё лучше будет — варианты решения, а о решениях думает только руководитель, то это означает, что они оба не эффективно используют своё время и возможности.

Это недопустимый стиль работы. Мы не имеем лишнего времени, чтобы руководствоваться таким образом действий. Думаю, что в рамках законодательных полномочий вы имеете достаточный инструментарий и для решения выявленных проблем, и для представления необходимых для их решения предложений.

Обратный образ действий приводит к безразличию: безразличию, которое создаёт плодотворную почву для злоупотреблений, коррупционных явлений и, в конце концов, несправедливости. У меня уже был повод сказать, что несправедливость является нашим врагом номер один, и мы объявили войну несправедливости. В этой войне мы обязаны победить, нейтрализуя каждое проявление безразличия, ликвидируя любое коррупционное явление.

Вы одни из главных ответственных за то, чтобы иметь приемлемую, заслуживающую доверия и надёжную правоохранную систему. Предполагается, что ваши профессиональные качества и система ценностей способны это гарантировать. А если среди вас есть люди, чьи качества и ценности отличаются, то либо они должны удалиться, либо вы сами должны решительно удалить их. Есть также третий вариант, однако он бесперспективен и болезненный, кстати, не только или не столько для подобных “личностей”, сколько для данной системы.

Несправедливый прокурор вреден и для прокуратуры, и для той структуры, которая силою уделённых прокуратуре полномочий находится в зоне его влияния. В этом смысле, борьба прокуратуры с несправедливостью имеет два фронта. И трудно сказать, на каком фронте неудача прокурора будет более вредна. Следовательно, вы всегда должны быть бдительными. Ослабление вашей бдительности ослабит всю правоохранную систему.

Уважаемые коллеги,

Наша страна вступила в новый решающий период. Мы будем вместе строить новый порядок государственного управления. До апрельских выборов мы ставили задачу показать самим себе и, почему нет, также международным структурам, что решительно настроены организовать соответствующие лучшим критериям выборы.

Уже можно констатировать, что это нам удалось. Несомненно, найдутся люди, которые имеют другое мнение, но никто не может отрицать, что эти выборы засвидетельствовали как минимум факт прогресса демократии и государственного строительства в Армении. Они также свидетельствовали, что государство в состоянии откликнуться на любое правонарушение, сопровождающее подобные процессы.

Здесь я должен подчеркнуть важную роль прокуратуры. При активном участии прокуратуры правоохранная система показала, что способна, с правильным применением всех имеющихся ресурсов, обсудить все сигналы, касающиеся предполагаемых избирательных нарушений. Вам удалось с ответственностью координировать процесс решения поставленных перед правоохранительными органами задач, должным образом анализировать имеющуюся информацию и вовремя реагировать на каждый сигнал, даже если он не содержал серьёзных знаков какого-либо правонарушения. Это, несомненно, достижение, но у прокуратуры ещё много дел. Некоторые могут подумать, что с изменённой Конституцией роль прокуратуры не меняется, однако я имею иное мнение. Я уверен, в условиях новой системы управления и нового соотношения органов государственной власти меняется также роль прокуратуры. Она не стала больше или меньше, не сильнее или слабее, она просо своеобразна. И именно, сохраняя это своеобразие, вы должны внушать доверие и уверенность также другим.

Конституция дала вам все необходимые и достаточные инструменты, чтобы ещё больше повысить общественное доверие к прокуратуре и к прокурору. Считаю, что разрабатываемый в свете конституционных изменений новый Закон “О Прокуратуре” даст дополнительные гарантии для ещё более эффективной реализации вашей миссии. Также думаю, что ваши успехи и неудачи в большой степени будут обусловлены на столько решениями данного закона, сколько проявленным вами подходом к своей миссии и качеством вашей работы.

Знаю, что у вас немало проблем. В то же время хочу, чтобы вы знали, что государство будет содействовать вам в деле решения этих проблем, будет стараться сделать понятной и заметной социальную роль прокурора. Чтобы достигнуть этой цели, мы должны быть уверены, что в прокуратуре царят добросовестность, честность и профессионализм. Для того, чтобы можно было ожидать этих ключевых качеств, естественно, должны быть обеспечены социальные гарантии прокурора. Думаю, принятым недавно законом нам удалось решить заботящий многих прокуроров вопрос пенсий, что в определённой степени облегчает существующие в системе социальные проблемы. Это также частично решает кадровую проблему. Опытные и справедливые кадры нам чрезвычайно дороги.

Несомненно, мы не удовлетворимся достижениями и будем стараться наилучшим образом решить необходимые для стабильности и безопасности страны, а также другие задачи. Я уверен, что с утверждением государственного бюджета 2018 года вы увидите также определённое изменение отношения в положительную сторону.

Уважаемые коллеги,

Вновь поздравляю всех вас с Днём работника прокуратуры. Поздравляю также тех ваших коллег, которые удостоились высоких государственных наград и высших классных чинов. Уверен, что достойные всегда будут оценены со стороны нашего государства.

Желаю вам здоровья и успехов. Благодарю за проделанную работу, ещё более благодарен за ту работу, которую вы выполните в будущем. Я просто прошу, поддержите правительство Республики Армения, поддержите меня в том, чтобы искоренить в нашей стране все ужасные явления, которые наказуемы по закону”, — сказал Президент Республики.