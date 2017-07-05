Вчера по инициативе правительства была созвана внеочередная сессия Национального собрания, в повестке которой был единственный вопрос — внесение изменения в Закон РА “Об утверждении годичной комплексной программы мероприятия по сохранению, восстановлению и использованию экосистемы озера Севан”. Исполнительная власть предлагает временную программу относительно максимальных объемов попусков воды из озера на нужды орошения.

Напомним, что в установленном законом порядке ежегодно из озера Севан отпускается 170 млн кубометров воды. Однако учитывая засушливые условия, правительство предлагает отпустить дополнительно 100 млн кубометров воды.

Заметим, что утвержденные законом попуски 170 млн кубометров воды из Севана не всегда удовлетворяли нужды земледельцев, и зачастую дефицит воды компенсировался задействованием Мхчянской и Ранчпарской насосных станций, подающих насосами воду из глубинных колодцев. Это обстоятельство поставило водоснабжающие организации перед необходимостью дополнительных расходов электроэнергии.

Как представило правительство в обосновании законодательной инициативы, в нынешнем году дефицит воды в водохранилищах (по состоянию на 20 июня) составляет 189 млн кубометров, что на 20% больше прошлогоднего уровня. И это, несмотря на то обстоятельство, что по состоянию на ту же дату попуски воды из водоемов были на 35 млн кубометров меньше, чем в прошлом году.

Из Севана же по состоянию на 20 июня с начала оросительного сезона уже спущено 58,5 млн кубометров против прошлогодних 14,3 млн.

Конечно, дополнительные попуски воды из голубой жемчужины Армении правительство серьезно обосновало: к сведению экологов, в 2016 году уровень Севана, по сравнению с 2015, поднялся на 16 сантиметров, а по состоянию на 19 июня 2017 составляет уже 18 см. Конечно, попуск дополнительно 100 млн кубометров может привести к снижению уровня озера — по расчетам специалистов, он составит 8 см., однако отметка повышения в 10 см будет сохранена, и попуски воды не нарушат положительный баланс установленного законом уровня воды в Севане.

По утверждению специалистов, дополнительные попуски воды не повлияют на экологию озера, поскольку в озере имеется достаточное количество воды. Кроме того, дополнительный попуск 100 млн кубометров воды даст возможность дополнительно выработать на станциях Севан-Разданского каскада 97 млн кВт/ч электроэнергии, полученная от продажи которой сумма будет выделена на реализацию целевых инвестиций, предусмотренных правительством РА.

Не полностью заполнены в этом году Апаранское и Азатское водохранилища, в реке Раздан также наблюдается нехватка 40 млн кубометров воды, в Ахурянском водохранилище — 105 млн кубометров. Задействование насосных станций для производства воды из глубинных колодцев способно компенсировать лишь 58 процентов дефицита воды.

В случае неосуществления дополнительных попусков воды из озера Севан вследствие недостаточного орошения, неуправляемых рисков и потери урожая пострадают 130 тысяч сельских хозяйств. Так что вопрос имеет также важное социальное значение, отметил в своем выступлении член профильной комиссии НС, экс-министр охраны природы РА Арам Арутюнян, добавив, что риски намного значительнее, чем отмеченные в документе. Он также подчеркнул, что, начиная с 2002 года, уровень озера Севан поднялся на 4 метра.

Он также сказал, что в стадии проектирования находится создание малых водоемов (объемом 2-3 млн кубометров) для решения локальных задач.

Исполнительная власть от предлагаемого увеличения попуска воды из Севана надеется на смягчение дефицита оросительной воды, замену механического производства воды самотечным и сокращение расходов электроэнергии, что позволит водоснабжающим организациям сэкономить порядка 1,2 млрд драмов.

Ну, а полномочный орган управлениями водными системами ежедекадно должен предоставлять правительству отчет о ходе выполнения данного изменения. Экспертная комиссия по сохранению озера Севан, в свою очередь, должна осуществить экспертные исследования и представить результаты в правительство и Национальное Собрание.

Кстати, имеется также положительное заключение экспертной комиссии НАН РА по сохранению озера Севан. Добавим, что законопроект разработан Комитетом водного хозяйства Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

Вопреки ожиданиям, обсуждения прошли достаточно спокойно и в почти пустом зале. Просто в дебатах приняли участие депутаты, заинтересованные в данном вопросе. Некоторые оппозиционные парламентарии начали настаивать, что воды в Армении много, просто используется она нерационально. Депутат- республиканец Акоп Акопян, отметив, что на протяжении 70 лет вода забиралась из Севана, и если сегодня есть проблема, давать земледельцам воду в засушливый год, или нет, — конечно, нужно давать, привел для сравнения следующие цифры: в год на каждого жителя Армении приходится 3-3,5 тысячи кубометров воды, в Грузии это соотношение составляет 6-6,5, в Азербайджане — 10 тысяч кубометров. Да и во время наводнений из многих водоемов Армении, вследствие рельефа местности, вода беспрепятственно сливается в Аракс, оттуда — в Куру… Посему Севан, считающийся национальным богатством, необходимо пополнять водой, а в случае необходимости — забирать для целевого использования.

77 голосами “за” и 3 “против”документ был принвт в первом чтении.