С 22 по 26 июля в Цахкадзоре пройдет VI Международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибарова.

В этом году в фестивале примут участие театральные труппы и отдельные исполнители из Германии, Чехии, Бангладеша, Франции, трех городов России, Южноафриканской Республики, Армении и Арцаха. Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РА, Ереванский государственный театр пантомимы и мэрия Цахкадзора, при поддержке АРАРАТБАНК-а.

Как отмечают организаторы этого “немого” праздника, своеобразная и уникальная по форме и жанру пантомима понятна всем, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Цель Международного фестиваля пантомимы, носящего имя выдающегося мима Леонида Енгибаряна — показать армянскому зрителю лучшие образцы мировой пантомимы, способствовать вовлечению армянской пантомимы в международные театральные и культурные процессы, а также предложить новые оригинальные возможности развития и организации туризма. Кстати, с этого года фестиваль станет ежегодным мероприятием. В дни фестиваля состоятся показы на площадях Цахкуняц и братьев Орбели Цахкадзора, пройдут открытые мастер-классы. Армянские зрители смогут увидеть спектакли, воспользовавшись бесплатными автобусами, которые в дни фестиваля по установленному графику будут перевозить их по маршруту Ереван — Цахкадзор — Ереван.

27 июня в Центре “Лофт” состоялась пресс-конференция, посвященная VI Международному фестивалю пантомимы имени Леонида Енгибарова. С журналистами встретились министр культуры РА Армен Амирян, художественный руководитель Ереванского государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян, председатель правления, исполнительный директор АРАРАТБАНК-а Ашот Осипян.

“В Цахкадзоре у нас будет театральный фейерверк. Как говорил Леонид Енгибаров:

Я карманный вор.

Я король карманных воров.

Я богат и счастлив.

Я почти что счастлив.

Вот только жаль, что никто не носит сердце в кармане…

Фестивалем пантомимы мы постараемся исполнить это желание Енгибарова — “похитить” сердца прибывших в Армению туристов, чтобы и посредством фестиваля сделать нашу родину представительной и через современное искусство пробудить в сердцах людей желание вновь с удовольствием вернуться в Армению”, — завер ил в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю, министр культуры РА Армен Амирян.

“На протяжении многих лет культура и образование были в числе наших приоритетов. Я очень рад и горд, что мы можем быть полезными этому мероприятию и театру пантомимы, деятельности которого я лично придаю большую важность. Театр пантомимы может стать великолепной визитной карточкой сферы туризма, объявленной в нашей стране приоритетным направлением”, — заявил исполнительный директор АРАРАТБАНК-а Ашот Осипян, отметив, что сотрудничество с Ереванским театром пантомимы не ограничится фестивалем, и банк будет рядом с театром долгое время.

“Уверен, что ровно через год у театра пантомимы будет свое отремонтированное здание. Уже ведутся работы по архитектурно-строительному проектированию здания. Сумма выделена. Прямым распоряжением Президента республики предусмотренные бюджетом порядка 209 миллионов драмов пойдут на капитальную реконструкцию здания. Думаю, что максимум через год мы отпразднуем новоселье Ереванского театра пантомимы, что станет серьезным достижением в истории независимой Армении”, — заявил министр культуры. Он также добавил, что, когда у театра будет постоянный адрес, среди молодежи возрастет интерес к этому виду искусства, так как уже будет идти речь о конкретном культурном очаге, находящемся по конкретному адресу и с конкретными рабочими местами. При этом понятно, что это специфический жанр и, в отличие от многих других, не может “штамповать” будущих Енгибаровых. Как-никак, мимы, грубо говоря, “штучный продукт” и тут, помимо пластики, нужна и божья искра. Косвенно это подтвердил и худрук театра Жирайр Дадасян, который также преподает в Ереванском государственном институте театра и кино.

— Если на моем первом курсе училось четыре студента, на следующем их было уже шесть, а в этом — десять. Но тут дело не в количестве, а в качестве, которое играет очень важную роль. И надо сказать, что ребята прекрасно сдали экзамены.

Отметим, что от Армении в фестивале примут участие Ереванский государственный театр пантомимы, действующий при нем театр-студия пантомимы для глухих “Менк” (“Мы”), студенты курса пантомимы Ереванского государственного института театра и кино, отдельные исполнители. Также будут представлены дипломные работы отделения “Режиссура хореографии”.

По словам Жирайра Дадасяна, в рамках фестиваля впервые будет представлен уникальный германо-арцахский проект — постановка “Дон Кихот”. В прошлом году в Степанакерте была основана студия пантомимы, и по сути это будет ее первым продуктом. В спектакле сыграют немецкий и арцахский мимы.