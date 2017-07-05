Президент Серж Саргсян по случаю Дня Независимости Соединённых Штатов Америки вчера посетил посольство США в Армении. Президент Республики поздравил посла Ричарда Миллза, персонал посольства и в их лице дружественный народ Соединённых Штатов, пожелав благополучия и непрерывного развития.

Президент Саргсян и посол Миллз во дворе посольства Соединённых Штатов посадили абрикосовое дерево. Посол Соединённых Штатов выразил благодарность Президенту РА за визит и поздравление, отметив, что рад и горд посадить вместе с Президентом Республики прекрасное абрикосовое дерево в посольстве США в ознаменование 241-й годовщины независимости США и 25-летнего юбилея установления армяно-американских дипломатических отношений. “Соединённые Штаты высоко оценивают своё многолетнее партнёрство и искреннюю дружбу с Арменией, и в последние 25 лет мы вместе создали прочные связи в дипломатии, развитии, военной и торговой сферах и между народами. Направляя свой взор в будущее, мы надеемся, что наши отношения ещё более укрепятся, и мы сможем ещё больше углубить особенно наши торговые и инвестиционные связи, во благо наших двух стран”, — сказал посол Миллз.

Президент Республики также высоко оценил налаженное с США со времени обретения Арменией независимости тесное сотрудничество и уровень двусторонних межгосударственных отношений. Он подчеркнул, что в быстро меняющемся и преисполненном вызовами мире Армения считает важным продолжать диалог с Соединёнными Штатами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обстоятельно обсудили, в особенности вопросы, касающиеся углубления торгово-экономических связей, отметив существующий потенциал, осуществлённую в этом направлении до нынешнего времени работу и перспективы развития.

Президент Республики на встрече выразил благодарность Соединённым Штатам за оказываемую Армении в течение многих лет помощь, в том числе, за содействие в организации парламентских выборов в апреле с.г.

По случаю Дня Независимости Соединённых Штатов Президент Республики также направил поздравительное послание Президенту США Дональду Трампу.

“2017 год в наших двусторонних отношениях ознаменован 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Соединёнными Штатами. Сегодня безусловно можем констатировать, что за прошедший период нам удалось построить тесные, прочные партнёрские и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. С радостью отмечаю, что наш политический диалог носит динамичный характер, способствуя расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, в торгово-экономической сфере.

В вопросе укрепления армяно-американских отношений, несомненно, велика также роль американской армянской общины.

Я высоко ценю помощь в экономическом развитии, разносторонних реформах, становлении демократии и гражданского общества, которую США оказывают Армении на протяжении многих лет, нацеленную на укрепление государственности нашей страны.

Не могу не отметить важность вклада Соединённых Штатов в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в дело установления мира на Южном Кавказе. Я убеждён, что активное участие США вместе с другими странами-сопредседателями — Россией и Францией, в процесс урегулирования карабахского конфликта, приведёт к желаемому результату, мирному и длительному урегулированию проблемы.

Уважаемый господин Президент,

Ещё раз поздравляю Вас с Национальным праздником, имея надежду, что благодаря совместным последовательным усилиям мы обогатим армяно-американскую повестку новыми инициативами и программами, представляющими обоюдный интерес”, — сказано в адресованном Президенту США поздравительном послании Президента РА.