Государственная программа по субсидированию процентных ставок сельскохозяйственных кредитов в Армении будет расширена, в результате чего с августа, максимум с сентября 2017 года, кредиты в рамках госпрограммы будут выдаваться под те же 14% годовых, однако, правительством будут субсидированы уже не 6%, как прежде, а 9% годовых. Об этом заявил в ходе состоявшейся в минувший понедельник пресс-конференции министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, пояснив, что тем самым фермерские хозяйства страны смогут привлечь льготные кредиты по 5% годовых.

Наряду с этим планируется увеличить объем субсидирования и пересмотреть всю систему финансирования. Так, если ранее максимальный объем субсидирования составлял 3 млн драмов сроком на два года, то по новым условиям сумма будет увеличена до 10 млн драмов при сохранении ранее утвержденной суммы финансирования субсидий.

“Мы намерены внести некоторые изменения в программу по предоставлению доступных кредитов, предусмотренную на 2018 год. В прошлом кредит предоставлялся всем сельским хозяйствам в размере до 3 млн драмов. В годовом разрезе предоставлялось около 15 млрд драмов, но этих средств явно было недостаточно. Теперь же, увеличив объемы кредитования, создадим возможность для того, чтобы кредитными ресурсами могли воспользоваться малые и средние хозяйства”, — изложил суть дела г-н Аракелян.

На самом деле, это довольно значимое событие для развития сельского хозяйства, поскольку фермеры неоднократно жаловались на то, что выдаваемые государством льготные сельхозкредиты не служат своей цели и малоэффективны. К примеру, ровно год назад один из фермеров села Бардзрашен Араратской области Армен Казарян в беседе с нами рассказывал, что свыше 500 тыс. драмов льготного сельхозкредита никому не выдавали, мотивируя тем, что на сей счет поступило внутреннее распоряжение, связанное с нехваткой средств, выделенных для кредитования. А что можно сделать на такую сумму, негодовал наш собеседник, даже корову не купишь, потому что в среднем она стоит порядка 650-750 тыс. драмов.

Вот и тратили многие сельчане эти деньги на покупку телевизоров, холодильников, сотовых телефонов, а потом расплачивались по, якобы, сельхозкредиту. Для фермеров же, которым действительно необходимы средства для развития и расширения своих хозяйств, эта программа просто не имела смысла, потому что на полмиллиона и даже на три миллиона драмов особо не развернешься.

Однако сейчас вместе с увеличением минимального порога кредитования, правительство вводит также новые условия, согласно которым кредитные средства будут предоставлены тем фермерам, которые представят бизнес-проект. Это значит, что круг бенефициариев заметно сузится, но в Минсельхозе рассчитывают, что нововведения не только повысят КПД-программы, но и сделают сферу более прибыльной, а фермера — более кредитоспособным.

“Содействие в рамках госпрограммы должны получать именно те фермерские хозяйства, которые действительно хотят развиваться и повышать свою эффективность. Поэтому и будем требовать бизнес-проекты. Если в этом вопросе понадобится консультация, то мы обязательно предоставим ее”, — пообещал министр.

Помимо привлечения льготного кредитования, многие фермеры осуществляют также инвестиции для роста объемов и создания новых производственных мощностей. По словам главы Минсельхоза, 40% от общего объема заявленных финансовых инвестиций на сумму в 120 млн долларов уже вложено в отечественную аграрную сферу, которые в основном были направлены на закладку интенсивных садов и строительство современных тепличных хозяйств.

В целом, по прогнозам министерства, в текущем году планируется 3,6%-й рост сферы сельского хозяйства. Правда, на данный момент г-н Аракелян затруднился ответить, будет ли обеспечен этот показатель или нет, но заверил, что “для этого будет сделано все возможное”.

Подобная неуверенность исходит из того, что за январь-май 2017 года в сельхозсфере был зафиксирован спад, составивший порядка 3,5%: растениеводство сократилось на 16,8%, а скотоводство выросло на 1,3%. Рост в сфере скотоводства, по словам министра, обеспечила реализуемая на кредитные средства Всемирного банка крупная программа по развитию скотоводства в сельских территориях Армении. Речь идет о проекте “Управление сельскохозяйственными ресурсами общин и их конкурентоспособность” (CARMAC), на реализацию которого ВБ предоставил кредит в размере 32 млн долларов. Два года назад стартовал второй этап этой программы, рассчитанной до 2020 года, и в ней на сегодня уже принимают участие свыше 110 общин Армении.

“Благодаря реализации программы создаются более благоприятные условия для развития скотоводства. Что касается растениеводства, то на данный момент основным объяснением сокращения объемов является зима с длительными морозами, которая не позволила парниковым хозяйствам использовать этот период”, — объяснил глава сельскохозяйственного ведомства, выразив надежду, что в августе показатели будут более оптимистичными.

Еще одна болезненная для сферы тема — проблема накопившейся задолженности перерабатывающих предприятий страны перед сельчанами за поставляемую плодоовощную продукцию, общая сумма которой за 2015-2016гг. составила около 1660,4 млн драмов, из которых 156 млн драмов еще остаются невыплаченными. Но уже составлен график погашения, который, как уверил г-н Аракелян, обговорен между заготовителем и фермерами.

Проблематичным пока остаются долги ООО “Винар” перед фермерами общины Кахцрашен и сопредельных районов. Ранее осуществленные компанией выплаты по своим долгам были обеспечены за счет совместных усилий госструктур, а оставшуюся сумму в размере 30 млн драмов Минсельхоз ожидает получить по итогам реализации коньячного спирта “Винар” компании “Шахназарян”. Ранее винно-коньячный дом “Шахназарян” уже приобретал имеющийся в наличии компании-должника спирт на сумму около 50 млн драмов.

Во избежание подобных ситуаций в будущем и с целью обеспечения оборотных средств Минсельхоз Армении, пока еще в пилотном режиме, предлагает новую программу доступного кредитования для перерабатывающих предприятий.

“Зачастую у перерабатывающих предприятий ощущается нехватка финансовых ресурсов, вследствие чего они задерживают выплаты за приобретенный у фермеров урожай, которые в свою очередь имеют кредитные обязательства перед банками, и им надо своевременно погашать долг. Поэтому это довольно серьезная проблема, в связи с чем и было решено внедрить новые механизмы финансирования”, — рассказал глава Минсельхоза.

Реализация программы по предоставлению доступных кредитов для закупок стартует в ближайшие дни. В соответствии с новым проектом на финансирование будет направлено порядка 2,5 млрд драмов под 3% годовых. При этом основным критерием для предоставления кредита станет кредитоспособность заготовителя. Финансирование будет выделяться непосредственно фермерским хозяйствам согласно договору, что позволит, по мнению министра сельского хозяйства, внедрить культуру отношений на договорных основах, а также избежать практики задолженности закупщиков перед сельчанами. Что касается продолжения программы в будущем, то этот вопрос будут решен после реализации пилотного проекта, анализ результатов которого позволит оценить спрос на него и определить целесообразность сохранения программы в перспективе.