С первых дней арцахской борьбы вместе с нашими фидаинами на фронт отправились операторы-документалисты и режиссеры, разделившие с солдатами все тяготы войны и радость победы. При этом сами “летописцы” войны зачастую остаются “за кадром”: о них мало кто знает, да и сами они не особо любят говорить о себе…

На прошлой неделе была презентована книга “Они снимали войну”, которая поименно представляет и знакомит читателей с кинодокументалистами арцахской войны.Книга посвящена 25-летию Независимости Республики Армения и созданию Вооруженных сил РА. 6 июля 70 экземпляров этой книги, изданной при финансировании Министерства культуры РА, были переданы Армянской армии. Подарки пресс-секретарю Министерства обороны Армении Арцруну Ованнисяну вручил замминистра культуры РА Нерсес Тер-Варданян. Последний отметил, что это не первый случай передачи книг, изданных в рамках госзаказа (и не только) нашим воинским частям.

“Несколько лет назад Министерство культуры РА выступило с инициативой “Входной билет — книгой”, в рамках которой граждане могли посетить музеи и концертные залы, не покупая билеты, а отдавая книгу в подарок. Благодаря этой задумке было собрано порядка 12 тысяч книг, к которым Министерство культуры РА присовокупило еще 12 тысяч книг, изданных в рамках госзаказа, и передало в дар воинским частям”, — сообщил Н.Тер-Варданян. Он также заверил, что прошлый успешный опыт будет закреплен: программы по “вооружению” Армянской армии книгами постараются сделать более эффективными и целевыми — с учетом и литературных пристрастий наших военнослужащих. В этом смысле подарок минкульта — книга “Они снимали войну” как нельзя лучше отвечает запросам наших защитников. “Еще несколько лет назад я мечтал о такой книге, так что необходимость в ней была. Даже я, человек из этой сферы, не знал, что было столько людей, занимающихся этим и насколько серьезную работу они сделали. На сегодняшний день это очень своевременная и важная инициатива, особенно в плане переосмысления. Не знаю, причина в апрельской войне, или в другом, но документирование войны сегодня, на самом деле, находится на этапе переосмысления.

Будет очень правильно, если человек начнет знакомство с нашей армией, черпая информацию также из этой книги. Вместе с тем, осуществляя свою пропаганду, армия должна опираться на пример этих людей, которые пока еще находятся рядом с нами, их живой дух”.

Двуязычная книга (на армянском и английском языках), рассказывающая о кинодокументалистах арцахской войны 1991-1994 годов, была подготовлена к изданию Национальным киноцентром Армении и культурной организацией “Духовная Армения”. На ее публикацию Министерство культуры РА выделило 1,5 млн драмов. Работу по оформлению издания осуществила архитектурная студия “Сторакет”. Английский перевод сборника взял на себя Благотворительный фонд “Инициативы развития Армении” (IDeA). В подборке материалов содействие оказали министерства обороны РА и НКР, Информационный центр аппарата Президента Армении. Книга получила одобрение министра образования и науки РА Левона Мкртчяна, и в скором времени ее экземпляры пополнят библиотеки армянских вузов.

Над составлением книги работали сотрудники киноцентра Рузанна Багратунян и Анаит Арутюнян, они же и дополнили книгу материалами о документалистах, проживающих в Арцахе и за рубежом. Книга достаточно объемная — в ней порядка 450 страниц: она содержит интервью, воспоминания, биографии “кинолетописцев” войны, фотографии и два DVD-диска с видеоматериалами, сделанными 34 документалистами-героями книги.

Собранные в сборнике материалы дают полное представление о человеческих качествах, профессионализме и патриотизме наших кинодокументалистов, которые, как правило, свою работу считают не геройством, а само собой разумеющимся делом. “Герои — те, кто погибли за освобождение Арцаха”, — скромно говорят они. Хотя, как отмечал редактор Национального киноцентра Армении Размик Абрамян, на войне документалисты часто вставали перед выбором — взять в руки камеру или оружие, и зачастую приходилось брать и то, и другое.

А началось все несколько лет назад, когда по инициативе корреспондента сайта “Киномир” Алисы Геворкян ресурс запустил цикл ее интервью “Документалисты войны”, который также был перепечатан в газете “Киномир”, а впоследствии стал основой для недавно изданной книги. Отметим, что официальная презентация книги состоялась ранее, 29 июня, в культурном центре The LOFT, на которой наши операторы рассказывали о своей работе и пережитом в годы войны. Кинодокументалист Николай Давтян рассказал следующее: “В 1988 году я поехал в Степанакерт создавать телевидение, и до 1993 года находился там — вплоть до того, как здание телевидения было разрушено во время ракетно-артиллерийского обстрела. Оставаться там уже не имело смысла, и мы пошли работать в Минобороны. Понятие “герой” для меня настолько другое, настолько объемное, что сделанное нами — мизер, по сравнению с настоящим геройством на войне”. А вот его коллега Левон Григорян констатировал, что у них была одна задача — донести до всего мира правду о войне.

— Мы мечтали, чтобы эту правду узнали все. Да, у каждого своя правда, но реальность того времени была в том, что наш народ на самом деле уничтожали… Я горд тем, что мне посчастливилось освещать войну, и весьма тронут тем, что мое имя нашло место в книге.

Резюмировать же хотелось бы словами представителя старшего поколения отечественных операторов Левона Атоянца, сказавшего, что если вдруг вновь начнется война, мы сделаем то же самое — Победим.