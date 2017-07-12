Безопасность в регионе продолжает оставаться под угрозой из-за постоянно звучащих из Азербайджана угроз о применении силы в контексте карабахского конфликта. В апреле 2016 года Азербайджан развязал против Арцаха широкомасштабную агрессию, которая сопровождалась грубейшими нарушениями азербайджанской стороной норм международного гуманитарного права, зверствами в отношении гражданского населения, в том числе детей, женщин и стариков, глумлением над телами погибших, обезглавливаниями в стиле “Исламского государства”.

Руководство Азербайджана 4 июля вновь, в печально известном стиле террористических организаций, как делало это множество раз прежде, использовало свой народ в качестве живого щита для обстрела Нагорного Карабаха с применением тяжелой артиллерии, в том числе РСЗО TR-107. В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена прибегнуть к самозащите от агрессивных действий азербайджанской стороны.

Пока Азербайджан не выполняет международные обязательства, взятые трехсторонними соглашениями о прекращении огня 1994-1995гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности, о создании механизма расследования нарушений перемирия, что может стать также механизмом предупреждения, то именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций.

С таким заявлением выступил глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран Восточного партнерства в Кишиневе в ответ на истеричные вопли руководителя делегации Азербайджана Махмуда Мамедгулиева о “неприемлемости существующего статуса-кво”, азербайджанских беженцах, о “гибели от армянских обстрелов женщины и ее двухлетней внучки”.

Целью этой истерики было вытребовать от Евросоюза “единого и последовательного подхода ко всем существующим конфликтам в регионе Восточного партнерства в соответствии с новой европейской стратегией, которая гласит, что территориальная целостность и незыблемость международно признанных границ должны быть главными принципами для урегулирования этих проблем”.

Дело в том, что 21 ноября с.г. в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства, на котором ожидается подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. А вот подписание нового документа о партнерстве между ЕС и Азербайджаном может оказаться под вопросом.

Баку, в свое время отказавшийся от подписания соглашения об ассоциации, надеется, что в новом документе будет зафиксирован стратегический характер его отношений с Брюсселем. Однако в отношениях между ЕС и Азербайджаном существуют серьезные проблемы, которые исключают возможность настоящего стратегического партнерства. И не только потому, что власти Азербайджана, как отмечают азербайджанские же специалисты по правам человека и свободы, привержены к европейским ценностям в сфере прав человека, демократии и верховенства права только в публичных заявлениях, а на самом деле угрожают, преследуют и убивают журналистов, заключают в тюрьму политических активистов и правозащитников. Для официального Баку главная проблема заключается в категорическом отказе ЕС признать территориальную целостность Азербайджана. Как констатируют даже некоторые азербайджанские СМИ, “в реальном политическом смысле нет явного официального признания ЕС территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, о них нет упоминания и в соглашении о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном 1999 года, и маловероятно, что новое предлагаемое соглашение будет содержать такие положения”.

Баку недоволен дифференцированным подходом ЕС к проблеме Нагорного Карабаха, с одной стороны, и конфликтов в Грузии, Украине и Молдове — с другой.

Так, в официальных документах по Грузии отмечается, что “ЕС по-прежнему твердо привержен своей политике поддержки территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также взаимодействию с сепаратистскими регионами Абхазии и Южной Осетии в поддержку более долгосрочного разрешения конфликтов”.

По Украине — “20 марта 2014 года Европейский Совет решительно осудил незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Лидеры ЕС подчеркнули, что нет смысла использовать силу и принуждение для изменения границ в Европе в XXI веке. ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию… С самого начала ЕС поддерживал территориальную целостность Украины, осуждая явные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии со стороны российских вооруженных сил”.

В отношении Молдовы отмечается, что “ЕС участвует в качестве наблюдателя в переговорном процессе 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта и продолжает поддерживать всеобъемлющее мирное урегулирование, основанное на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья”.

По азербайджано-арцахскому же конфликту говорится, что “ЕС, в том числе через своего нынешнего специального представителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии, посла Герберта Зальбера, поддерживает и дополняет усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция, Российская Федерация и США) по содействию разрешению конфликта”.

Баку также обвиняет Брюссель в “неготовности честно торговать, открыть европейские рынки для азербайджанских экспортёров и европейский энергетический сектор для Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР)”. До чего договорятся Азербайджан и ЕС до ноябрьского саммита, можно только предполагать. Но однозначно, готовящийся документ будет далёк от того, о котором мечтает официальный Баку.

Отсюда и провокационно-истеричные вопли с трибуны платформы Восточного партнерства.