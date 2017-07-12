В ходе рабочей встречи с Президентом Республики Начальник Управления по управлению государственным имуществом при правительстве РА Арман Саакян 7 июля доложил о реализуемых в сфере реформах, ожидаемых результатах, текущих программах и возможностях решения существующих проблем.

Арман Саакян проинформировал Президента о привлечении новых инвестиций в компании, включённые в Программу приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы, о возможностях переоборудования компаний и благодаря этому повышения возможностей, а также о других проблемах, существующих в сфере управления государственным имуществом. Президент Республики подчеркнул важность задач, связанных с профильной направленностью приватизируемых специализированных компаний, сохранения социальных обязательств в отношении персонала, а также применения новых, более эффективных методов и инструментов в процессе продажи государственного имущества.

В этом контексте начальник Управления Саакян доложил также о шагах, направленных на повышение эффективности деятельности компаний с государственной долей собственности, общих результатах реализуемого в годовом разрезе финансово-экономического мониторинга. Президент Республики подчеркнул важность внедрения чётких качественных критерием разработки бизнес-планов со стороны этих компаний и оценки эффективности их выполнения в совместной работе с соответствующими органами государственного управления.

В этой связи правительству также поручено провести комплексный анализ результатов финансово-экономического мониторинга, изучив показатели финансово-экономического состояния отдельных торговых организаций и равноценность предпринимаемых в направлении улучшения их деятельности средств. Поручено также ускорить разработку и внедрение чётких механизмов осуществления контроля в отношении хода выполнения плановых показателей этих компаний и обеспечения прозрачности их деятельности, а также оценки деятельности их исполнительных органов. Руководитель структуры коснулся имеющего важное социальное значение вопроса доведения до завершения процесса приватизации и дарения территорий общежитий. Президент поручил держать его под постоянным контролем, уделять должное внимание упрощению администрирования и облегчению процедур, другим вопросам, которые поднимает население.

Арман Саакян представил также динамику по годам финансовых поступлений в сфере использования государственного недвижимого имущества, которые возникают от приватизации, отчуждения, сдачи в аренду, и выплачиваются в государственный бюджет, а также работу, осуществляемую в сфере учёта и ведения реестра недвижимости, которая считается государственной собственностью. Президент Республики поручил существенно увеличить в отрасли применение современных технологий, совершенствовать электронные базы данных.

Начальник Управления доложил Президенту Республики также о контроле за договорными обязательствами и, в связи с этим, о текущих результатах. Поручено вместе с Министерством юстиции изучить вопросы, связанные с продажей государственного имущества в рамках процедуры банкротства, разработав соответствующие правовые документы, направленные на повышение эффективности удовлетворения обязательств.

Президент Республики поручил активизировать работы для завершения намеченных программ в установленные сроки, подчеркнув, что они имеют важное значение в плане повышения эффективности управления государственным имуществом и способствуют оживлению экономики посредством стимулирования инвестиций.