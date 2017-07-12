Общество Июль 12, 2017 | Автор : admin

Министерство юстиции Армении делает все, чтобы в краткие сроки перевести Грачья Арутюняна, находящегося в местах отбывания наказания в РФ, в Армению. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

“Министерство юстиции Армении делает все возможное, чтобы Арутюнян как можно скорее был перевезен в Армению и отбывал наказание здесь”, — отметил Крмоян.

Он также добавил, что, поскольку вопрос находится в юрисдикции Российской Федерации, говорить о более конкретных сроках невозможно. По его словам, обнародована информация о внутреннем перемещении Грачья Арутюняна — по территории РФ. Сурен Крмоян отметил, что процесс экстрадиции Грачья Арутюняна начался.

Гражданин Армении Грачья Арутюнян — водитель грузовика, ставший виновником автоаварии на территории Новой Москвы в июле 2013 года, жертвами которой стали 18 человек. Он был приговорен к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.

Вступило в силу решение российского суда об экстрадиции гражданина Армении Грачья Арутюняна, отбывающего наказание в СИЗО-3 УФСИН России по Тамбовской области, на родину.

Напомним, в результате ДТП 13 июля 2013г. на территории новой Москвы (под Подольском), при столкновении грузовика и рейсового автобуса, погибли 18 человек, еще около 60 получили ранения различной степени тяжести. Как передавали российские СМИ, сразу после аварии водитель грузовика марки КамАЗ, гражданин Армении Грачья Арутюнян заявил, что причиной аварии стал отказ тормозов управляемого им автомобиля. 15 июля Г.Арутюняну было предъявлено обвинение по статье “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” УК РФ. А 13 ноября стало известно о возбуждении в отношении Арутюняна второго уголовного дела за использование подложного патента на разрешение трудовой деятельности. Оба дела были соединены в единое производство. Сразу после ДТП суд избрал в отношении Грачья Арутюняна меру пресечения в виде заключения под стражу. Общественный резонанс вызвало и то обстоятельство, что в суд обвиняемого доставили из больницы в женском халате.

Отметим, в начале августа 2014 года Троицкий суд Москвы назначил Арутюняну наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и девять месяцев в колонии общего режима за “нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”, а также “использование заведомо подложного документа”.