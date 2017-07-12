Регион Июль 12, 2017 | Автор : admin

Представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011г. договора “О торговых коридорах” между Россией и Грузией через бывшие грузинские автономии — Абхазию и Южную Осетию. Об этом стало известно по итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе.

Зураб Абашидзе и Григорий Карасин договорились завершить консультации по имплементации соглашения 2011 года и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через “торговые коридоры” по территории Абхазии и Южной Осетии. Для этого в ближайшее время будет сформирована трехсторонняя российско-грузино-швейцарская рабочая группа по имплементации соглашения, рассказал “Коммерсанту” З.Абашидзе. “Мы договорились, что консультаций на этот счет больше не будет: пора перейти к оформлению конкретных соглашений”, — подчеркнул он.

“В принципе понимание того, как надо действовать, достигнуто”, — подтвердил ТАСС Г.Карасин. Участники встречи также обсудили в целом развитие двусторонних отношений, в том числе вопросы транспортного сотрудничества, гуманитарных и торговых контактов. “Торговля за первые пять месяцев нынешнего года показала прибавку в 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузинский экспорт в РФ увеличился в 3,3 раза, — пояснил он.- Мы являемся вторым торговым партнером Грузии и первым партнером по объему импорта грузинской продукции. Мы не хотим останавливаться на достигнутом: в октябре планируется второй бизнес-форум с участием Торгово-промышленной палаты РФ”.

Предварительная договоренность активизировать работу по подписанному в 2011 году соглашению была достигнута на предыдущей встрече в Праге в феврале. Речь идет о “Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами” от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой действующий на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию — но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут “торговые коридоры” из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их. Этим и займется компания SGS. По словам спецпредставителя грузинского премьера, ему остается обсудить с г-ном Карасиным сроки заключения контрактов (каждая страна — по отдельности) с SGS, представители которой встанут по обе стороны “торговых коридоров” для мониторинга движения грузов.

До сих пор переход к практической реализации соглашения тормозился тем, что Москва и Тбилиси не могли договориться, могут ли представители Абхазии и Южной Осетии непосредственно принимать участие в процессе. В Сухуме и Цхинвале, в свою очередь, не раз грозили отказом пропускать грузы через “коридоры”, если они не будут полноправными участниками соглашения — но такой вариант категорически не устраивал Тбилиси. На вопрос “Ъ”, отказалась ли Россия от идеи подключения к переговорам и “техническому соглашению” Абхазии и Южной Осетии, З.Абашидзе ответил дипломатично: “Мы с коллегой подтвердили, что соглашение 2011г. заключено между двумя странами — Россией и Грузией, и третьей стороной может стать лишь Швейцария”.

Между тем, по данным “Ъ”, Москва до сих пор воздерживалась от подписания контракта с SGS не только из-за позиции Абхазии и Южной Осетии, но и по второй, не менее важной причине: оформленный в 2011г. документ предусматривает “физическое присутствие” сотрудников компании третьей страны на границах РФ с Абхазией (КПП “Псоу”) и Южной Осетией (КПП “Нижний Зарамаг”), где иностранцы смогут мониторить движение любых, в том числе военных, грузов. В свою очередь, г-н Карасин пояснил ТАСС, что Москва пока ждет от Тбилиси “давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории”.