Национальный центр развития малого и среднего бизнеса и Государственная служба безопасности пищевой продукции Министерства сельского хозяйства выступили на днях с совместной инициативой о создании в Армении небольших скотобоен, которые будут соответствовать лучшим международным стандартам в этой области.

Старт поэтапного перехода к внедрению обязательного забоя скота в бойнях и усилению возможностей скотобоен был дан в Армении в мае этого года в соответствии с программой правительства. По планам, с 2021 года наша страна должна полностью перейти на забой скота в специализированных бойнях, при этом уже в текущем году при организации госзакупок будет приобретаться только мясо со скотобоен. А уже через несколько месяцев, с 1 ноября 2017 года, при производстве мясной продукции и экспорте местного мяса будет использоваться только забитое на скотобойнях сырье. Далее, согласно предусмотренному графику, с 1 апреля 2018 года все объекты общественного питания в Ереване должны будут покупать мясо исключительно со скотобоен.

Для эффективной реализации этого проекта премьер-министр Карен Карапетян ранее поручил ответственным госведомствам быть максимально последовательными в данном вопросе, не создавать препон для бизнеса и увеличить количество скотобоен в целях обязательного забоя скота в установленных местах. Именно в этом контексте и была инициирована новая программа для начинающих предпринимателей, пожелавших основать свой собственный бизнес. Принять участие в программе могут также и предприятия МСБ, которые последние три года уже занимались предпринимательской деятельностью. Лучшие проекты будут профинансированы со стороны Национального центра развития малого и среднего бизнеса. При этом максимальный размер кредита составит 5 млн драмов с 10%-й годовой ставкой с погашением кредита максимум в течение пяти лет. Предоставленные гарантии со стороны Центра составляют 100%. В целом, в рамках проекта планируется профинансировать программы 20 начинающих предприятий малого и среднего бизнеса.