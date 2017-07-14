Регион Июль 14, 2017 | Автор : admin

Интерпол отказал в просьбе Азербайджана о задержании посетившего Арцах чешского депутата Европарламента Яромира Щетины.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает чешский информационный сайт radio.cz.

Причиной подачи подобного заявления Азербайджаном послужил визит Щетины в Нагорный Карабах в феврале, в ходе которого он осудил действия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха.

Чешская сторона в этой связи заявила, что Азербайджан этим шагом пытается избежать негативных откликов и оценок со стороны мирового сообщества.

Азербайджанские средства массовой информации 22 февраля распространили сведения о том, что власти Азербайджана объявили международный розыск в отношении депутатов парламента Европейского Союза Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарос (Кипр), Яромира Щетины (Чехия) за посещение Арцаха и осуществление наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума. Отказ заявления относительно Щетины — провал печально известного “черного списка” Азербайджана.