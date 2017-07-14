Президент Серж Саргсян 12 июля принял всемирно известного скрипача, лауреата многих авторитетных премий Максима Венгерова, который прибыл в Армению для участия в гала-концерте первого Международного конкурса-фестиваля “Армения”, который проводился в Ереване 4-12 июля с.г. по инициативе Государственного молодёжного оркестра Армении и Европейского фонда содействия искусству.

Приветствуя известного деятеля культуры в Армении, Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что в рамках фестиваля в очередной раз армянскому зрителю предоставлена возможность насладиться высоким искусством виртуозного скрипача, дирижёра Максима Венгерова, восхититься его искусством и вновь почувствовать тёплое отношение маэстро к армянскому народу. Фестивали и концерты классической музыки, которые регулярно проходятся в Армении с целью способствовать музыкальному образованию и воспитанию, в особенности, среди молодёжи, по мнению Президента, свидетельствуют об отношении армянского народа к истинным ценностям и вечному высокому искусству.

Серж Саргсян высоко оценил большой вклад в дело музыкального образования среди молодёжи как Максима Венгерова, так и прибывших до нынешнего времени в Армению многих авторитетных музыкантов и выразил благодарность за то, что своим примером воодушевляют молодых армянских исполнителей, проводят для них уроки мастерства. “Мы, конечно, благодарны, что Вы в 2015 году в Брюсселе приняли участие в концерте, посвящённом 100-летию Геноцида армян, что ещё раз подтверждает Вашу верность общечеловеческим ценностям”, — сказал на встрече с Максимом Венгеровым Президент Республики.

“Уважаемый Президент, как музыканту мне приятно слышать о тех очень важных для меня ценностях, о которых Вы сказали.

Любое государство, которое ценит общечеловеческие культурные ценности, в частности, музыку, по-моему, имеет большую перспективу и хорошее будущее в любой сфере.

Очень благодарен Вам за поддержку культуры, особенно, музыки. С нетерпением жду своего ереванского концерта и надеюсь вновь удостоиться тёплого отношения армянского зрителя”, — сказал знаменитый музыкант Максим Венгеров.