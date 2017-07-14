Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Ричард Хогланд (США) 11 июля встретились с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым для обсуждения процесса дальнейшей работы по урегулированию карабахского конфликта. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик. Встреча состоялась на полях неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

По сообщению пресс-службы МИД Армении, в ходе встречи продолжились обсуждения о создании соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию. В ходе встречи Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения, отметив реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в мае 2016г. в Вене и в июне того же года в Санкт Петербурге.

Речь идет о реализации достигнутых после четырёхдневной войны в апреле 2016 года Венских и Санкт-Петербургских соглашений, предусматривающих внедрение механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта, создание системы мониторинга и размещение там международных наблюдателей. Однако Баку продолжает игнорировать эти договорённости, утверждая, что эти механизмы призваны закрепить существующий статус-кво, а “единственным путем урегулирования карабахского конфликта является исполнение Ереваном плана Минской группы по выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий Азербайджана”. Эта фраза принадлежит официальному представителю МИД Азербайджана Хикмету Гаджиеву, которому, видимо, этот бредовый и в реальности не существующий план просто приснился.

Встречу же с сопредседателями МГ и главой МИД Армении в Брюсселе Баку расценил как нацеленную на “просто разряжение обстановки вокруг конфликта”.

Собственно, встрече в Брюсселе предшествовала серия провокаций Азербайджана на границе с Арцахом, приведших к ранению и гибели армянских военнослужащих, а также к жертвам среди азербайджанских военных и мирных жителей, рядом с домами которых азербайджанские вояки расположили свои артиллерийские и ракетные установки. В этой связи сама возможность встречи многими экспертами ставилась под сомнение — о чем говорить, тем паче договариваться, если Баку отказывается выполнять предыдущие договорённости. Однако международные посредники думали (-ют) иначе. Они уже больше года пытаются организовать встречу президентов Армении и Азербайджана, и в Брюсселе получили согласие армянского и азербайджанского министров ИД передать своим президентам предложение сопредседателей МГ ОБСЕ о встрече на высоком уровне в течение этого года. Сопредседатели, как говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам брюссельской встречи Налбандяна и Мамедъярова, предложили свою помощь в организационных работах. Министры и сопредседатели согласились вновь встретиться в Нью-Йорке в сентябре в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, говорится в заявлении.

Алиев ответил очередным милитаристским залпом: “…Азербайджанская сторона никаких условий не приняла. …Вопрос заключается в как можно скором возобновлении субстантивных, содержательных, конкретных переговоров. По итогам переговоров наши земли должны быть освобождены… За пределами этого никакого другого пути решения нет. …Сегодня мы можем уничтожить любую цель на оккупированных территориях. Но мы должны еще больше укрепить свой военный потенциал”.

Понятное дело, Азербайджан продолжит свою провокационно-террористическую деятельность против Арцаха и Армении. Вопреки призывам сопредседателей Минской группы, ОБСЕ, ООН и других международных организаций. Столь же очевидно, что никаких рычагов обуздания азербайджанского террора международное сообщество, даже при наличии таких механизмов, применять не станет. Более того, это самое международное сообщество активно вооружает Азербайджан. “Мы покупаем из разных стран новое вооружение, современную военную технику и оборудование. Часть из них уже поступает в Азербайджан, другая часть поступит в будущем, что еще больше повысит наш военный потенциал”, — бахвалится Алиев.

В частности, 10 июля 2017г. министерство обороны Азербайджана отчиталось об очередных поставках вооружения из России — на этот раз речь шла о не уточнённом количестве боеприпасов различного типа, в том числе и для тяжелых огнемётных систем ТОС-1А “Солнцепёк”. За 2017 год это уже третья поставка, о которой сообщает Баку, — ранее были получены бронетранспортёры БТР-82А и самоходные противотанковые комплексы “Хризантема-С”, сообщает Regnum.

Ранее были поставлены 94 танка Т-90С, около 100 боевых машин пехоты БМП- 3, 70 бронетранспортёров БТР-80А, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) “Мста-С”, 18 пусковых установок реактивных систем залпового огня “Смерч”, 18 САУ “Вена”, около 100 единиц ПТРК “Корнет”, шесть тяжелых огнемётных систем ТОС — 1А “Солнцепек”, различные машины для обслуживания, запасные части и прочее, прочее. За последние 12 лет Баку приобрел российского оружия на $5млрд.

Вторым крупным поставщиком новейшего вооружения Азербайджану является Израиль. По разным данным, на приобретение израильского вооружения Баку потратил не менее $4млрд. За последние годы Тель-Авив поставил Баку беспилотные летательные аппараты, в т.ч. ударные (они были применены во время агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016г.), кроме того, Азербайджан заключил контракт на приобретение радаров, ракетных систем и береговых оборонных систем. Вдобавок к этому, боевые разведывательные машины AIL Storm, 5 САУ (самоходных артиллерийских установок), ATMOS 2000 с установкой 130-мм М-46, по состоянию на 2016 год, 9 единиц ПТРК(противотанковые ракетные комплексы) Spike, Lynx Extra (300мм РСЗО) — 9 единиц, LAR-160 (160 мм РСЗО — реактивные системы залпового огня) — 30 единиц, железный купол Flag — (зенитная ракетная система малого радиуса действия 1 дивизион, 3-4 пусковых установок). В 2013 году был подписан контракт между Израилем и Азербайджаном по поставке “Барак-8” — Зенитная ракетная система 1 дивизион (9 пусковых установок). Некоторые ударные и разведывательные беспилотники производятся по лицензии Израиля на территории Азербайджана.

В списке вооружающих Азербайджан также Беларусь и Украина. Про Турцию и говорить нечего. Любопытную информацию опубликовал в мае 2016г. информационно-аналитический портал Eurasianet. Со ссылкой на данные, полученные от американского правительства, портал сообщил, что за 10 лет Азербайджан получил от Минобороны США $20млн, в то время, как Армения не получила почти ничего. Финансовая помощь была предоставлена Азербайджану для “войны с терроризмом”. Как на деле Баку распорядился этой помощью, неизвестно. Но факт, что о сохранении баланса между двумя конфликтующими странами говорить не приходится, отмечает портал. Кроме того, некоторые эксперты не исключают, что американское оружие попадает в Азербайджан через Израиль.

Очевидно, что каждая из стран-поставщиков преследует в регионе собственные цели. Однако все это лишь разжигает милитаристские планы Баку. Ссылки на то, что поставляемые вооружения не способны нарушить военный баланс между Азербайджаном и армянскими сторонами, звучат как-то малоубедительно. В любом случае складывающаяся ситуация ведет к кровопролитию, которого страны-посредники, как они заверяют, хотят не допустить.