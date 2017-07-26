После многолетнего перерыва гимнастическая федерация Армении возобновила практику обкатки перспективных спортсменов на международных турнирах. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Национального олимпийского комитета, а отдача не заставила долго ждать. Вчерашние юниоры быстро окрепли и уже не только побеждают сверстников из разных стран, но и стучатся в двери главной команды страны. Вот и недавно, на турнире в Батуми, посвященном чемпионке СССР и мира Русудан Сихарулидзе, наши ребята завоевали 11 наград — из них 7 золотых. Именно с этого мы и начали беседу с наставником мужской сборной Акобом Серобяном.

— Похоже, на сей раз ваши подопечные сильно обделили соперников?

— Не знаю, что чувствуют наши соперники, но лично я очень доволен. Давно у нас не было такого феерического выступления. Примечательно, что все 7 членов нашей команды вернулись с медалями. Они показали все, на что способны. Я рад и за 3 место нашей сборной в мужском командном первенстве. Нас обошли сборные России и Грузии, но в их случае учитывались очки спортсменов, участвовавших в соревнованиях взрослых, а из наших гимнастов только Артур Аветисян выступал в этой возрастной категории — остальные котировались в юниорах. Лучшим, безусловно, был Жора Смбатян, ставший абсолютным чемпионом среди сверстников. Кстати, сейчас я вместе с ним нахожусь в Венгрии — готовимся к участию в Европейском олимпийском фестивале. Я буду еще и судить соревнования — впервые в своей судейской карьере назначен главным арбитром одной из дисциплин — упражнения на коне.

— И какой результат ожидаете от Жоры?

— Вы, кажется, провоцируете меня, но детали нашей подготовки я все равно не раскрою. А вдруг их агенты читают вашу газету. Скажу лишь, что Жора вновь выступит в многоборье и, надеюсь, пройдет в финал, а там видно будет. У него нет коронных упражнений — парень одинаково хорош на всех снарядах. Разве что на кольцах чуточку сильней. Главные ожидания от Жоры на молодежном чемпионате Европы следующего года, на котором будут разыгрываться путевки Всемирной юношеской олимпиады. У него довольно высокий результат, при повторении которого наш гимнаст точно пробьется на олимпиаду. Для этого требуется оказаться в числе 16 лучших в многоборье на чемпионате Европы. С нынешним показателем он претендует на место в десятке. Вообще в континентальном первенстве планируем участие двух гимнастов, которых выберем из 4 кандидатов. Только, по правилам, в олимпиаде от каждой страны может выступать один гимнаст. Пока нашим главным претендентом является Смбатян, который на 3-4 балла опережает своих партнеров по юношеской сборной, а в гимнастике это большая разница. Не случайно, что в Батуми он завоевал четыре золотые медали.

— Можно ли сказать, что вы уже пожинаете плоды новой политики в отношении юных и молодых спортсменов?

— Конечно. Мы очень благодарны НОК за то, что получили такую возможность. Участие в международных соревнованиях очень важно в плане обеспечения стабильного спортивного роста подрастающего резерва. Кстати, в Батуми многие наши юноши отметили свой дебют на международной арене. Главным итогом участия стали не столько медали, сколько то, что они не спасовали, а наоборот — обрели уверенность в своих возможностях. А завоевание наград на первом же международном турнире, безусловно, позитивно скажется на их подходе к тренировкам, станет хорошим заделом на будущее. Они будут быстро расти, а результат такой практики очень скоро даст новые всходы. Поверьте, сразу отправляя спортсменов на официальные соревнования, мы рискуем психологически надломить их. Особенно в юношеском возрасте у них может возникнуть чувство страха, искоренить которое будет очень трудно и потребует много времени. Так что, мы находимся на верном пути, позволяющем к тому же проводить параллели с другими странами. Могу заверить, что у нас подрастает хороший резерв. И не менее важно, что они тренируются вместе с лидерами национальной сборной, воодушевляются успехами старших товарищей, равняются на них. Нынешнее поколение имеет намного больше возможностей для успеха, чем предыдущее. Не так давно пределом наших мечтаний было участие в чемпионатах мира и Европы, а о международных турнирах и тренировках на современных снарядах мы даже не думали, поскольку просто не хватало финансирования.

— Поскольку мы вспомнили о лидерах национальной сборной, то хотелось бы узнать, как у них обстоят дела?

— Они готовятся ко Всемирной универсиаде, которая стартует в середине августа. Артур Давтян выступит в многоборье, Артур Товмасян — на кольцах, а Армен Петросян — на коне. Арутюн Мердинян и Вааг Давтян готовятся к сентябрьскому чемпионату мира. Кстати, мы уже получили от международной федерации гимнастики новый инвентарь. Это то, о чем мы мечтали. Брусья и снаряды для опорного прыжка уже опробовали — все отлично. Скоро повесим и кольца, а вот помост для вольных упражнений установим только после ремонта пола нашего спортзала. Думаю, в августе, когда будут объявлены каникулы, приступим и к этому.