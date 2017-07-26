В эти дни в Ереване проходит судебный процесс над группой, год назад захватившей территорию полка патрульно-постовой службы Полиции РА и в течение 15 дней державшей в напряжении всю столицу и республику. К сожалению, утверждать, что процесс начался, довольно проблематично: подсудимые пытаются превратить судопроизводство в некий фарс, ставя самих себя во все более дурацкое положение и день ото дня дискредитируя себя в глазах малочисленной “группы поддержки”.

Можно, конечно, предположить, что они ожидают помощи извне, как это имело место во время террористического акта в 1999 году в парламенте Армении, когда доморощенные террористы ворвались в зал заседаний, расстреляли высокопоставленных чиновников, в том числе председателя НС Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, и всячески тянули время, ожидая обещанной помощи, но так и не дождавшись, сложили оружие и сдались. Тем временем страна переживала ужасный шок и оплакивала погибших. Помощи, естественно, не было, до сих пор неизвестно (во всяком случае, широкой общественности), кто организовал ту ужасную трагедию в Армении, находящейся, фактически, в состоянии войны. Если организаторам и удалось скрыться, то цель ясна дестабилизировать ситуацию, нанести удар по безопасности страны, решить Карабахский вопрос, а заодно и завершить Геноцид, начатый Турцией в 1915 году… Попытка осуществить все это была предпринята руками самих же армян.

Армения, однако, доказала, что является сильным государством, и власть в состоянии пресечь подобные посягательства.

Спустя почти 17 лет попытка повторилась. На этот раз государство также оказалось на высоте, а народ в очередной раз проявил мудрость и сдержанность, не пошел на поводу иностранных спецслужб и подкармливаемых ими авантюристов. На этот раз тоже помощи не было, не считая группы наших недальновидных соотечественников из-за рубежа. Но все они, что называется, “вышли в тираж” — ни одна спецслужба мира не станет ведь вторично использовать людей, проваливших задание…

В последние дни СМИ Армении публикуют подробности данного уголовного дела, дабы народ знал, какую судьбу уготовили очередные авантюристы для армянского народа. В данной статье “РА” коснется лишь пары-тройки эпизодов многотомного уголовного дела. Выводы оставим читателям.

Проходящий по делу Манвел Атоян, получивший от Эдварда Григоряна, после звонка последнего, задание передать по 4 телефонным номерам кодированное сообщение (собрать людей после захвата полка), а также подготовить бутылки с зажигательной смесью так называемый “коктейль Молотова”, что и сделал, а затем в социальной сети Фейсбук распространил призыв: с применением “коктейля Молотова” прорвать ряды правоохранителей и присоединиться к захватчикам полка ППС.

Можно представить, сколько человек погибло и пострадало бы в ходе подобной акции, но это новоявленных “защитников демократии” совершенно не волновало: они руководствовались принципом “чем больше жертв, тем лучше”, дабы продемонстрировать своим хозяевам свою приверженность и старание.

К счастью, Манвел Атоян по не зависящим от него обстоятельствам завершить свое преступление не сумел, и днем 22 июля был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Таким же образом было пресечено преступное намерение военнослужащего Вардгеса Геворгяна. Будучи боевым товарищем одного из захватчиков полка, отличающегося вызывающим поведением Павла Манукяна (не пожалевшего даже родного сына и привлекшего его к задуманной авантюре), Вардгес Геворгян, занимавший должность командира одного из противотанковых взводов Н-ской воинской части, узнав о захвате полка ППС вооруженной группой, самовольно покинул боевой пост (в тот момент он нес дежурство) и, прихватив с собой гранату типа РГД-42, направился в Ереван с намерением присоединиться к вооруженной группе.

Оценить, насколько хорошо работали, особенно в те дни, органы безопасности, будет еще немало поводов. Отметим лишь, что добраться до Еревана Геворгяну с его смертоносным грузом так и не удалось. 21 июля, в районе 01:30, в окрестностях села Вардашат Араратской области он был обезврежен и задержан.

Можно представить, какая бы была трагедия, окажись украденная с боевого поста граната в столице. Она могла бы быть взорвана, к примеру, в толпе собравшихся на улице Хоренаци, где было много детей и молодежи…

Наш народ должен знать, насколько обесценена жизнь соотечественников в глазах вооруженной группы, стремившаяся достичь поставленной цели освободить своих товарищей из тюрьмы ценой жизни невинных людей. Именно с целью завуалировать свои преступные намерения они “подсунули” в толпу агитаторов, которые начали “растолковывать” наивным несведущим людям, что все это, якобы, делается во благо их. И некоторые, особенно женщины, начали повторять эту бредовую идею, совершенно не давая себе труда подумать, что на месте трех погибших на боевом посту полицейских могли оказаться их мужья, сыновья, другие близкие родственники.

Абсолютное большинство же жителей Армении знали: не дай Бог, в случае их победы в Армении начался бы террор, передел собственности, поражение на фронте. В вооруженной группе, напомним, были участники Карабахской войны, все это они прекрасно сознавали и на шаг этот пошли сознательно. Название этому предательство, и время все расставит по местам.

За поддержку вооруженной группы арестован также некий Каро Егнукян, в предшествующий событиям период проявивший активность во время мелких уличных акций. Не знаю, да собственно и знать не хочу, откуда он появился в Армении, но внимательно следя за происходящим в те дни на улице Хоренаци и действиями Егнукяна, стало понятно: дирижеры его и ему подобных, сидя где-то, подобно марионеткам, дергают за ниточки. Чего стоили заявления Егнукяна, когда он нагло врал собравшимся людям, что захватчики полка ППС отравлены присланной правоохранительными органами едой. Расчет, наверное, был на то, что народ сам начнет собирать еду так, собственно, и произошло, а затем, дабы подтвердить свои слова, сам, или его единомышленники, отравили бы еду и отправили террористам. Знакомый почерк АСАЛА. Слава Богу, правоохранительные органы пресекли руководимую Егнукяном “самодеятельность”, и собранный наивной толпой провиант не был доставлен в полк.

Кстати, в странах, имеющих богатый опыт демократического развития, в подобных случаях церемониться не стали бы — захватчиков полка, где хранилось немало оружия, убивших представителей государства, взявших в заложники высокопоставленных полицейских чинов и врачей “скорой помощи”, просто уничтожили бы на месте…

Ныне, спустя год после трагических событий, люди в недоумении: хватит доказывать миру, что Армения демократическая страна. Настало время защитить нас и наших детей от наших же доморощенных, жестоких террористов.

Кстати, о терроризме. День ото дня нарастает в Армении число людей, которые считают вооруженных захватчиков полка ППС террористами и убеждены, что именно как таковых их и надо судить, дабы оградить Армению от повторения подобных трагедий.