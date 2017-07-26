Напряжённость в отношениях между Евросоюзом и Турцией растёт день ото дня. Брюссель уже не скрывает крайнего раздражения диктаторскими замашками турецкого президента Реджепа Эрдогана, жестко, если не жестоко, расправляющегося с инакомыслящими не только своей страны, но и с критикующими его гражданами других государств, обвиняя всех без разбора в “связях с террористами”, коими официальная Анкара именует боевиков Рабочей партии Курдистана и сторонников ныне проживающего в США известного исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, которого Эрдоган объявил организатором попытки госпереворота в Турции в июле 2016г.

После очередного ареста в Турции шести правозащитников, среди которых оказался и гражданин Германии Петер Штойдтнер, с обвинением их в содействии деятельности террористических группировок, в Европе громче зазвучали требования прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Недавно Европарламент рекомендовал Еврокомиссии прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС и оказание помощи для реформирования. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что двери в ЕС для Турции закроются, если Турция вернет смертную казнь.

А на днях глава МИД Австрии Себастьян Курц в интервью немецкой Welt am Sonntag призвал Брюссель к большей решимости в переговорах с Анкарой, отметив, что сам он выступает за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. “Евросоюз должен наконец выработать ясную позицию по Турции. Вместо переговоров о вступлении нужно стремиться к ясной политике соседства”, — заявил Курц. Вышеназванные задержания правозащитников, в т.ч. числе Петера Штойдтнера и журналиста Дениза Юселя, глава австрийского МИД назвал произвольными и очень спорными. “По-моему, такими поступками Турция ещё сильнее отдаляется от Европы”, — заявил он.

Курц приветствовал заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля, выступившего с оценкой места Турции для ЕС и отношения к ней. Габриэль, в частности, заявил о невозможности развивать отношения с Турцией так, как это происходило прежде, и об изменении внешней политики Берлина в отношении Анкары. По его словам, решение было принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем.

Он отметил, что на каждое новое обострение со стороны Анкары правительство Германии старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно, однако каждый раз в Берлине были “разочарованы”, пояснил министр.

Берлин, заявил Габриэль, пересмотрит условия, на которых Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты. Кроме того, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, а МИД Германии ужесточит свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию.

Берлин намерен пересмотреть и военно-техническое сотрудничество с Анкарой. Напомним, 9 июля начался вывод войск Германии с турецкой авиабазы “Инджирлик”, куда Анкара перекрыла допуск немецким парламентариям, выдвигая разного рода причины — от принятия Бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской Турции были признаны Геноцидом армянского народа, до предоставления Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки переворота в июле 2016г.

Ныне Берлин намерен приостановить поставки вооружений в Турцию, которая раньше как союзник Германии по НАТО, не испытывала проблем в получении вооружения из Германии. Однако с ноября 2016 года власти Германии более десятка раз проигнорировали просьбы турецких военных о поставках вооружений, мотивируя отказ тем, что это оружие может быть использовано как для “внутренних репрессий” в стране, в частности​, против оппозиции и курдов, так и для боевых действий в Сирии.

Возобновление сотрудничества Берлин обуславливает возвращением Анкары к европейским ценностям.

Габриэль также выступил с открытым обращением к гражданам турецкого происхождения, в котором объяснил, почему официальный Берлин решил пересмотреть политику в отношении Анкары. Габриэль отметил, что “дружба между немцами и турками — это большая ценность”. “Однако сейчас невинных немецких граждан сажают в тюрьму, и мы, как правительство Германии, не можем за этим наблюдать, не предпринимая никаких действий. Мы должны защитить наших граждан”, — подчеркнул он.

“Поэтому меняется политика правительства ФРГ по отношению к Турции”, — указал Габриэль. Он напомнил, что власти ФРГ намерены “пересмотреть сотрудничество и, прежде всего, предоставление экономической помощи Турции и добиваться ясной позиции в Европе”.

Одновременно министр особо подчеркнул, что “никакая из этих мер не направлена против жителей Турции и граждан Германии с турецкими корнями”: “Вы, жители Германии, имеющие турецкое происхождение, относитесь к нам, независимо от того, есть у вас немецкий паспорт или нет”.

Необходимость в подобном обращении была вызвана также тем, что, по данным контрразведки ФРГ, турецкие спецслужбы развили в Германии активную деятельность, стремясь повлиять на турецкую общину страны. По словам главы Федерального ведомства по защите конституции Германии Ханса-Георга Маасена, есть попытки запугивания населения турецкого происхождения, которое не поддерживает президента Эрдогана.

Анкара в ответ призвала Берлин “взять себя в руки” и в очередной раз обвинила Германию в поддержке террористов. “Я хочу напомнить своим немецким друзьям и всему миру: вы недостаточно сильны, чтобы порочить Турцию, и вы никогда не были настолько сильны, чтобы напугать нас”, — заявил Эрдоган. Он раскритиковал заявление главы МИД Германии о приостановлении инвестиций в Турцию. По его словам, информация о том, что немецкие компании стали мишенью расследований в Турции, не соответствует действительности. Эрдоган назвал предупреждение МИД ФРГ о необходимости соблюдать осторожность в ходе поездок в Турцию “беспочвенным и злым”. Он также заявил, что Германия должна “отчитаться” об укрывательстве “террористов”.

Между тем, таблоид Bild со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Эрдоган предлагал ФРГ обменять находящегося под арестом в Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля на двух бывших турецких генералов, которые запросили убежище в Германии после прошлогодней попытки переворота. По данным издания, Эрдоган выступил с предложением обменять немецкого журналиста на бывших генералов несколько недель назад. “Конечно, мы не можем пойти на такую сделку”, — заявил изданию представитель МИД ФРГ.

Германо-турецкие отношения постепенно приближаются к критической отметке, и это начало напрягать НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг решил попытаться выступить посредником между двумя членами организации. Как сообщает Reuters, Столтенберг предложил организовать в рамках НАТО посещение военной базы Конья немецкими парламентариями, которым ранее Анкара отказала в доступе на базу. Что выйдет из этой затеи, пока сказать трудно. Но появились признаки того, что Турция осознает, что перегибает палку. МВД Турции, которая ранее передала властям ФРГ список из 700 лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов, в частности, в связях с движением исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, заявило, что информация об этом, якобы, была распространена вследствие коммуникативной ошибки. Представитель МВД ФРГ сообщил о телефонном разговоре между министром внутренних дел Германии и его турецким коллегой: “МВД Турции заявило, что имела место проблема коммуникативного характера. Список формально отозван”.

Наверное, до следующего бзика Эрдогана… На очереди — разборки с США и НАТО по поводу желания Турции приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400, в ходе которых Анкара снова попытается что-то для себя выторговать.