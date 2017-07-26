Общество Июль 26, 2017 | Автор : admin

Осужденный в РФ гражданин Армении Грачья Арутюнян 20 июля был экстрадирован на родину — для дальнейшего отбывания наказания в РА в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года, и содержится в УИУ “Нубарашен”.

Напомним, что в результате ДТП 13 июля 2013г. на территории “новой Москвы” (под Подольском), при столкновении грузовика и рейсового автобуса, погибли 18 человек, еще около 60 получили ранения различной степени тяжести. Как передавали российские СМИ, сразу после аварии водитель грузовика марки “КамАЗ”, гражданин Армении Грачья Арутюнян заявил, что причиной аварии стал отказ тормозов управляемого им автомобиля. 15 июля г.Арутюняну было предъявлено обвинение по статье “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” УК РФ. А 13 ноября стало известно о возбуждении в отношении Арутюняна второго уголовного дела за использование подложного патента на разрешение трудовой деятельности. Оба дела были соединены в единое производство. Сразу после ДТП суд избрал в отношении Грачья Арутюняна меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, в начале августа 2014 года Троицкий суд Москвы назначил Арутюняну наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и девять месяцев в колонии общего режима за “нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”, а также “использование заведомо подложного документа”.