Правительство предпринимает шаги для расширения возможностей по поставкам алмазного сырья в Армению и ведет в этом направлении активные работы с тем, чтобы наладить альтернативные поставки качественного алмазного сырья на внутренний рынок. Об этом заявил на днях заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян, пояснив, что уже имеются предварительные договоренности, согласно которым до конца текущего года для отечественных предприятий ювелирной сферы будут обеспечены наилучшие условия при покупке алмазного сырья, в частности, из России.

На самом деле Россия для нашей страны до сих пор остается главным рынком не только в плане спроса на отечественную ювелирную продукцию, но и поставок сырья, главным образом, алмазов. Согласно данным Нацстасслужбы, в первом квартале 2017 года производство ювелирных изделий в Армении выросло в 2,7 раз — до 12,1 млрд драмов. По итогам же 2016 года производство ювелирных изделий в стране увеличилось на 97,7%, дойдя до 36,3 млрд драмов, против роста на 61% в 2015г. Темпы роста ювелирного производства, которые возросли в разы, по мнению специалистов, сохранятся и до конца 2017 года. При этом львиная доля производства местной ювелирной сферы идет на экспорт в Россию и другие страны ЕАЭС.

Сейчас же речь идет о диверсификации поставок алмазов в Армению. Именно за счёт формирования новой договорной системы, как отметил замминистра, можно будет приобрести алмазное сырье по более доступным ценам, причем не только в российской компании “Алроса”, являющейся одним из крупнейших поставщиков алмазов в мире. По словам г-на Азизяна, возможность заключения договоров с другими компаниями позволит осуществлять альтернативные поставки качественного сырья на армянский рынок.

Это очень важный момент, поскольку о проблемах, связанных с импортом алмазного сырья в Армению, местные предприниматели сферы говорили не раз. Так, ровно год назад в беседе с нами директор алмазогранильного ООО “Аревакн” Вардан Андреасян рассказал, что, во-первых, качество сырья, приобретаемого у компании “Алроса”, не столь удовлетворительное, как хотелось бы. Хотя вопрос даже не в этом.

“Покупая сырье у компании “Алроса”, мы, по логике, становимся собственником алмазов. На деле, однако, это далеко не так, потому что в дальнейшем нас обязывают представить отчет о том, что получилось из этого сырья, какого качества, цвета, формы, на какую сумму и т.д. Кстати, эти явления появились после вступления в ЕАЭС. Но ведь существует такое понятие, как коммерческая тайна. Почему, спрашивается, мы должны быть подотчетны им?” — недоумевал глава ООО “Аревакн”. При этом он добавил, что создавшаяся ситуация может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Армении в сфере алмазообработки, заставив многих иностранных инвесторов пересмотреть свои планы насчёт нашей страны.

Надо сказать, что эти и другие проблемные вопросы неоднократно поднимались представителями местной сферы алмазообработки, и правительство, в частности, Минэкономразвития, шаг за шагом решало их и прежде всего те вопросы, которые касались нормативного регулирования внутри самой Армении. К примеру, еще несколько месяцев назад импортеры алмазного сырья должны были обращаться за разрешением сразу в два ведомства — Министерство экономического развития и инвестиций и Комитет по госдоходам. Последнее из них в дальнейшем выбыло из списка, что реально облегчило процедуру для огранщиков, сделав сложную и запутанную схему импорта более упрощенной. И вот сейчас уже на повестке другой, не менее актуальный вопрос — диверсификация поставок алмазного сырья на армянский рынок, что также сыграет существенную роль для наращивания объемов в отечественной сфере алмазообработки.

Что касается ювелирной сферы, то здесь, как констатировал замминистра экономического развития и инвестиций, несмотря на наличие огромного потенциала, есть определенные проблемы с клеймением и пробированием (пробирное клеймо) ювелирной продукции.

“На сегодня есть проблемы с признанием ювелирных проб в рамках ЕАЭС, в связи с чем мы инициировали и ввели в обращение проект, который позволит сделать пробы взаимно приемлемыми во всех странах ЕАЭС и тем самым значительно облегчит процедуры экспорта ювелирной продукции”, — уточнил г-н Азизян.

Дело в том, что вопрос взаимного признания проб и клеймения ювелирных изделий в рамках ЕАЭС уже довольно долго находится в актуальной повестке обсуждений экспертов, бизнеса и представителей госсектора стран Союза. Столь длительный процесс разработки соглашения “Об особенностях оборота драгметаллов и камней, а также изготовленных из них драгоценных изделий на территории ЕАЭС” связан, по мнению экспертов, с тем, что в документе много щепетильных вопросов, требующих тщательного обсуждения. Ведь у одной страны есть месторождения золота, и у нее свой подход к стандартам, у другой — рынок либерализован, а у третьей — государственные монополии в этой сфере. Поэтому разработчики проекта стараются учесть мнения всех сторон и дойти до взаимоприемлемого варианта.

Однако логика ЕАЭС как раз и заключается в том, что если создан единый таможенный союз, то все, начиная от стандартов, таможенного кодекса и заканчивая разными тарифными и нетарифными регулированиями, должно быть идентичным в странах ЕАЭС или хотя бы близким друг к другу. Именно поэтому представители госсектора и бизнес-сообщества пытаются сейчас совместными усилиями найти возможные варианты решения вопроса взаимного признания клеймения на территории ЕАЭС, что необходимо предпринимателям для развития их дальнейшего сотрудничества, а также сокращения временных и финансовых расходов. Ведь после заключения и вступления в силу соответствующего международного договора в рамках Союза исчезнет необходимость дублирования процедур нанесения пробирных клейм, что существенно облегчит, в том числе, экспорт армянских ювелирных изделий на территорию ЕАЭС. Более того, это станет дополнительным стимулом для иностранных инвесторов в плане их прихода на армянский рынок.

При этом, как отмечают разработчики проекта, с введением единого ювелирного клейма государства-члены должны быть готовы к эффективной борьбе с контрабандой и строгому контролю при поставках ювелирных изделий на рынки стран ЕАЭС. Несмотря на возможные проблемы с контрабандой, введение единого ювелирного клейма приведет в итоге к окончательной ликвидации барьеров, препятствующих свободному перемещению ювелирных изделий в евразийском пространстве. Это в свою очередь может оказать серьёзное воздействие в плане эффективной работы бизнеса, особенно, представителей малого и среднего бизнеса, с учетом того, что у последних нет возможности с каждой партией отправляться в Россию для подтверждения пробы, поскольку это отнимает много времени и требует дополнительных финансовых расходов.