В понедельник, 11 сентября, под звуки Гимна страны приступила к работе вторая сессия Национального Собрания РА VI созыва. Повестка достаточно насыщенная, и в первый же день законодательный орган приступил к обсуждению международных договоров, а также важных корректив в ряде действующих законов.

НС обсудил Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Молдовой. Основной докладчик, замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, представляя законопроект, подчеркнул: “Мы все знаем, что в рамках СНГ действует безвизовый режим. Однако уже сформировалась практика подписания двусторонних соглашений”. И добавил, что это стандартное соглашение, которое дает возможность гражданам Армении в Молдове и гражданам Молдовы в Армении 90 дней в течение полугода находиться без виз.

Излишне говорить, что постоянная комиссия по внешним отношениям НС во время предварительного обсуждения вынесла положительное заключение.

Господин Кочарян представил также Соглашение между правительством Республики Армения и Международным центром по выработке миграционной политики относительно статуса этой организации в нашей стране.

Парламент обсудил также законопроект “О ратификации Соглашения “О продолжении деятельности Международного научно-технического центра”. Заметим, что соглашение было подписано в декабре 2015 года в Астане и преследует цель развития науки в странах-участниках Соглашения. Обратим также внимание на то, что Центр изначально функционировал в Российской Федерации с 1992 года, а Армения к нему присоединилась в 1994 году. Центр разрабатывает, утверждает, финансирует и контролирует деятельность учреждений и структур, находящихся на территории сторон, связанную с ядерным, радиологическим, химическим и биологическим оружием. По оценке некоторых депутатов, Соглашение имеет важное значение для Армении, посему соответствующая комиссия вынесла положительное заключение.

Законодательный орган достаточно обстоятельно обсудил предложенные правительством изменения и дополнения в Налогом кодексе РА, а также приложенный перечень товаров, не подлежащих акцизному налогообложению, импортируемых организациями и частными предпринимателями. Следует заметить, что два этих законодательных акта постоянно подвергаются корректировкам — они просто приводятся в соответствие с требованиями времени.

Как отметил представивший законопроекты заместитель председателя Комитета по государственным доходам при правительстве РА Вахтанг Мирумян, предложенным пакетом предполагается освободить от выплаты налога на добавленную стоимость импортируемые машины и оборудование (за исключением бытового назначения), а также сырьевые товары. В результате принятия пакета ожидается улучшение инвестиционной среды и повышение инвестиционной привлекательности для хозяйствующих субъектов. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Однако предприниматели могут воспользоваться данными льготами сразу после его официальной публикации. По словам господина Мирумяна, документ будет наделен также обратной силой в отношении импортируемой сельскохозяйственной техники — в случае, если в свое время была предоставлена возможность отсрочки выплаты НДС.

В первый же рабочий день пленарного заседания парламентарии обсудили также проект закона “О ратификации конвенции “О временном ввозе”, цель которой — упростить временный ввоз в нашу страну. Конвенция вводит понятие “перечень гарантий, что означает: после присоединения к конвенции правительство РА должно выбрать общественные организации, которые займутся этим вопросом.

Следующее международное соглашение — относительно совместного использования пограничных ворот Мегри — Новруз — заключено между правительствами Республики Армения и Исламской Республики Иран. Этот документ предполагает упрощение международных перевозок, устанавливает устранение процедур двойного контроля. Так, представленные в стране выезда таможенные декларации являются основанием для декларирования товаров и транспортных средств в стране въезда. Таможенный контроль будет осуществлять страна въезда, в частности, посредством таможенного досмотра.

Дебаты в парламенте вчера оживились, когда правительство представило проект изменений в действующий Закон “О местном самоуправлении в городе Ереване”. Дело в том, что ныне с инициативой проведения референдума в Совете старейшин Еревана имеет право выступить любая фракция, а также столичный градоначальник. Исполнительная же власть, дабы привести Закон в соответствие с реформированной в 2015 году Конституцией, предлагает привилегию инициирования референдума в столичной мэрии возложить на одну треть состава Совета старейшин Еревана, либо главу столичной администрации.

Излишне говорить, что предлагаемое изменение совершенно не пришлось по душе оппозиционной фракции “Елк”. Дело в том, что в нынешнем составе столичного Совета старейшин присутствуют две оппозиционные фракции — “Елк” и “Еркир цирани”, которые вместе насчитывают всего 19 депутатов (состав же Совета — 65 человек). Так что для достижения заветной трети необходимы голоса 23 депутатов. Именно поэтому оппозиция приняла предложение правительства в штыки: начала утверждать, что изменение Закона не вытекает из требований Конституции. Однако это ложь: эти заявления опроверг представитель правительства. Понятно, что данное изменение было крайне необходимо, дабы наша демагогичная оппозиция не начала по каждому высосанному из пальца вопросу инициировать референдум. Голосование по этому вопросу состоится сегодня.