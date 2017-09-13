Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание в связи с 300-летием обоснования Конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции. В послании говорится:

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю с исключительным историческим событием — 300-летием обоснования Конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции. Ещё три века назад титан армянской духовной мысли Мхитар Себастаци основал учреждение, которому предстояло стать известным всему миру духовным, учебно-образовательным, литературным и научно-культурным центром.

С момента своего создания в 1701 году Конгрегация Мхитаристов сыграла неоценимую роль в деле сохранения армянства, стала авторитетным представительством армянского народа в мире, восхищая знаменитых армянских и иностранных интеллектуалов своим богатым культурным наследием и духовной атмосферой.

Находясь в сердце Европы, Конгрегация Мхитаристов познакомила Запад с армянской культурой и взаимно представила западную культуру армянскому миру.

Исключительно велик вклад Конгрегации Мхитаристов в дело развития арменоведения: наши духовные отцы на протяжении многих веков выполняли громадную работу в преисполненных богоданного света кельях Собора Конгрегации. Свидетельством этому являются общие и отраслевые научные словари, переводы и труды в области религии, истории, филологии, естественных наук, экономики и других сферах. Интересно, что Конгрегация с удивительной гармонией и совершенством совмещает сферы науки, культуры, духовного наследия, одновременно обладая своеобразной музейной средой. Хранимые в монастырском комплексе Конгрегации рукописи и списки не только являются свидетельством армянского культурного наследия, но и экспонатами общемировой цивилизации.

Историчность закрепляется временем: Конгрегация Мхитаристов своей многовековой деятельностью это наилучшим образом доказала, переплетая национальное с общечеловеческим.

Склоняясь перед самоотверженной преданностью Конгрегации Мхитаристов делу сохранения наших духовных ценностей, желаю сказать: честь и слава нашим духовным отцам, которые смогли создать образовательные центры, распространили в среде молодёжи армянский язык, культуру, словесность.

С чувством гордости ещё раз поздравляю всех нас с этим символическим юбилеем, желая членам Конгрегации многих и плодотворных лет деятельности, для осуществления исконного завета Мхитара Себастаци “Всё для Армении и для Родины”.