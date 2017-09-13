В понедельник в концертном зале “Арам Хачатурян” стартовал XI Ереванский международный музыкальный фестиваль.

На открытии фестиваля выступили известный итальянский кларнетист Алесандро Карбонаре и 15-летний вундеркинд, российский пианист Александр Малофеев. В концертную программу вошли произведения Моцарта, Чайковского и Бородина (дирижер — Эдуард Топчян). Отметим, что фестиваль представляет Национальный филармонический оркестр Армении, под высоким патронатом первой леди РА Риты Саргсян и при поддержке Министерства культуры РА. Художественные руководители фестиваля — Эдуард Топчян и Александр Чаушян. В рамках фестиваля в концертном зале “Арам Хачатурян” с симфоническими и камерными концертами выступят более 20 известных солистов из разных стран мира. В частности, 6 октября бандонеонист Пабло Маинетти, вместе со струнным составом Филармонического оркестра, представит вечер аргентинского танго (будут также и танцевальные номера).

В ходе фестиваля запланировано проведение юбилейных концертов. 18 сентября будет отмечаться 200-летие Ованеса Айвазовского (в рамках которого выступит пианист из США Алессио Бакс), а 24 сентября — День независимости РА. 29 сентября выступлением квартета имени Бородина будет отпраздновано 70-летие знаменитого скрипача Рубена Агароняна. 27 октября, в день закрытия фестиваля, юбилейным концертом будет отпразднован 95-летний юбилей знаменитого дирижёра Огана Дуряна.