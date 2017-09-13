С начала текущего года из Армении уже экспортировано более 78 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, о чем на днях сообщил заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян. Для сравнения, по итогам прошлого года аналогичный показатель в целом составил порядка 143 тыс. тонн, что в свою очередь вдвое превысило объём плодоовощных культур, экспортированных из нашей страны в 2015 году.

Россия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в плане основного экспортного рынка для Армении. Достаточно сказать, что львиная доля — около 74 тыс. тонн армянских плодов и овощей — было вывезено именно туда, плюс примерно 3,5 тыс. тонн местной сельхозпродукции поступило на прилавки магазинов и рынков соседней Грузии. Оставшаяся же часть была распределена между Объединенными Арабскими Эмиратами, Беларусью и Украиной.

При этом, как подчеркнул замминистра сельского хозяйства, в самой Армении также был зафиксирован рост потребления, в результате чего объем закупленного внутри страны урожая увеличился в этом году на 3 тыс. тонн, по сравнению с тем же показателем прошлого года, достигнув отметки в 35 тыс. тонн.

“Закупочные работы продолжаются без серьёзных проблем”, — констатировал г-н Макарян, добавив, что Минсельхоз намерен ужесточить контроль за процессом заготовки урожая. По его словам, уже со следующего года будет представлен список бенефициаров программы госсубсидирования кредитов перерабатывающих предприятий, для того, чтобы оградить фермеров от возможных рисков, связанных с неуплатой средств за поставку урожая. “Благодаря такому подходу сельчанин поймёт, с кем можно заключать договора, а с кем не стоит иметь дела”, — пояснил он.

В целом кредитный портфель государственной программы составит 18-20 млрд драмов, а общий объем субсидий превысит 990 млн драмов. Размер же кредитных средств, предусмотренных на одного бенефициара, планируется на уровне 1 млрд драмов.

“Со стороны правительства для осуществления выплат предлагается получение льготного кредитования под 3% годовых. Отличительная особенность новой программы состоит в том, что полученные средства поступят не на счёт производителя, а сразу будут перенаправлены фермерским хозяйствам, с которыми был заключен контракт”, — рассказал г-н Макарян. А для того, чтобы механизм эффективно заработал в будущем, замминистра призвал сельчан в обязательном порядке до поставки сельхозпродукции заключать с заготовителями письменные договора.

В свою очередь, отечественные перерабатывающие предприятия уже заявили о своей готовности закупить в текущем году свыше 140 тыс. тонн винограда. Три винных завода Армении уже начали этот процесс, закупив на сегодня около 1,4 тыс. тонн винограда. Один только Ереванский коньячный завод, по словам замминистра, выступил с заявлением о готовности закупить около 30 тыс. тонн. При этом Прошянскому коньячному заводу было предложено начать закупки раньше, потому что в Араратской долине виноград созревает быстрее.

“У некоторых производителей еще с прошлого года сохраняются долги перед фермерами в размере 84,3 млн драмов. Сейчас ведутся обсуждения относительно возможной продажи спирта заводами для того, чтобы покрыть долги перед сельчанами. Что касается нынешнего года, то производители в основном выплаты совершают, есть лишь несколько предприятий, у которых имеются долги”, — отметил г-н Макарян.

Коснулся замминистра сельского хозяйства и реализуемой в Армении программы по предоставлению сельхозтехники по лизинговой системе, уточнив, что по этой схеме уже приобретено более 100 единиц техники. Большую часть приобретаемой техники (96 штук) составили тракторы, для покупки которых предоставляются финансовые средства по 2% годовых сроком на 6 лет. В случае же комбайнов этот срок составляет 10 лет, а для другой сельскохозяйственной техники — от 3 до 6 лет.

На самом деле, столь низкий размер кредитной ставки на лизинг сельхозтехники стал возможен благодаря предоставляемым со стороны правительства субсидиям. Дело в том, что средства на эти цели (общий объем которых на 2017 год составляет 2,2 млрд драмов) выделяются по ставке 9% годовых, однако 7% из них на сегодня субсидируется государством.

Дело в том, что сельскохозяйственные работы у нас в стране зачастую выполняются на устаревшей технике, что отрицательно влияет на эффективность работы. По лизингу же можно будет обеспечить техникой крупные хозяйства, а вот владельцам небольших участков выгоднее нанимать технику, нежели покупать собственную. Поэтому Минсельхоз ещё весной заявил о намерении создать станцию сельхозтехники, которая поможет фермерам арендовать новую технику.

“В Гегаркуникской области уже открылся частный центр сельскохозяйственной техники. Общая сумма этого проекта составила порядка 300 млн драмов, из которых 200 млн драмов получено в рамках лизинговой программы, а остальные 100 млн драмов являются личными вложениями предпринимателя. Этот центр направлен на предоставление услуг для тех фермеров, которые не могут позволить себе покупку техники”, — заключил замминистра сельского хозяйства.