Государство Сентябрь 13, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр РА за год оправдал надежды РПА, заявил в беседе с журналистами вице-спикер НС, пресс-секретарь РПА Э.Шармазанов. “Мы видим экономический рост, рост туризма и экспорта. При хорошей работе мы можем реализовать наши программы”, — сказал он.

На вопрос, значит ли это, что К.Карапетян останется премьером и после 2018г., Шармазанов ответил: “Функции нынешнего и будущего премьеров сильно различаются. Сегодняшний премьер не имеет прaва руководить и проводить внешнюю политику, руководить силовыми ведомствами. После 2018г. он будет осуществлять оборонную и внешнюю политику. Что касается нашего кандидата в премьеры — поживем, сами увидите”.