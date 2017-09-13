Регион Сентябрь 13, 2017 | Автор : admin

Великобритания приветствует и поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на переговоры между сторонами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом на пресс-конференции заявила посол Великобритании в Армении Джудит Маргарет Фарнуорт.

“На протяжении многих лет мы поддерживали ряд программ, чтобы различные группы встречались и совместно обсуждали пути достижения прочного мира. Мы сосредоточились на ещё одном не менее важном направлении — межгосударственных дебатах в Армении и Нагорном Карабахе о подготовке мира. Эта программа фокусируется на всех слоях общества, которые должны быть вовлечены во внутренние дебаты.

Также важно привлечь молодёжь, которая понятия не имеет, какая жизнь была до конфликта, представить им возможные выгоды от мира”, — сказала посол, заявив, что посольство готово оказать содействие инициативам, направленным на содействие мирному решению нагорно-карабахского конфликта и достижению примирения. Она отметила, что это внесёт вклад в повышение уровня безопасности в регионе.

Однако дипломат скромно умолчала о том, как можно установить мир с головорезами — в буквальном смысле слова, с “людьми”, способными зарубить топором сонного человека за одно лишь то, что он армянин.

Да, молодежь не имеет понятия, какая жизнь была до конфликта. Зато хорошо знает, с кем имеет дело. Ведь каждый день на границе гибнут от вражеских пуль, защищая Родину, те же молодые люди. И не только они — не чувствуют себя в безопасности и жители приграничья, лишенные возможности даже собирать урожай.

Говорить о мире легко, не сознавая сути конфликта, не предлагая гарантий безопасности и закрывая глаза на то, что Арцах — де-факто состоявшееся демократическое государство со всеми своими институтами.