Президент Серж Саргсян 11 сентября принял прибывшего с рабочим визитом в Республику Армения вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.

На встрече собеседники коснулись армяно-грузинского взаимодействия в различных сферах и направленных на укрепление двусторонних отношений программ, обсудив в этом контексте ход реализации договорённостей, достигнутых на высоком уровне.

Президент Республики подчеркнул важность частых взаимных визитов, которые, по его убеждению, являются хорошей возможностью, чтобы обсудить текущее состояние сотрудничества и коснуться новых возможностей углубления отношений.

Вице-премьер, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе в начале встречи выразил благодарность дружественной Армении за ощутимую помощь, оказанную в деле тушения крупного лесного пожара в Боржоми.

Серж Саргсян и Михеил Джанелидзе кроме двусторонних отношений обсудили армяно-грузинское взаимодействие в рамках международных структур, а также вопросы, касающиеся развития отношений в многостороннем формате. Собеседники обменялись мнениями вокруг актуальных региональных и международных проблем и вызовов, коснулись процесса урегулирования проблемы НК.