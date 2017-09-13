Премьер-министр Карен Карапетян 11 сентября принял участие в открытии форума, посвящённого 25-летию партнёрства Республики Армения и Всемирного банка.

В приветственной речи премьер-министр РА отметил, что Армения придает важное значение тесному и носящему непрерывный характер сотрудничеству со Всемирным банком, которое имеет тенденцию к развитию.

“Всемирный банк является одним из ключевых партнёров Республики Армения. Мы успешно сотрудничаем во всех сферах управления экономикой. В течение этих 25 лет при поддержке ВБ осуществлены многочисленные программы, направленные на социально-экономическое развитие и формирование современных институтов Армении. Предоставленные различными структурами ВБ инструменты помогли обеспечить экономический рост, развитие и прогресс. С 2014 года мы вступили в новый период развития, осуществив переход от программ развития Агентства международного развития к программам Международного банка реконструкции и развития. В настоящее время правительство Республики Армения инициировало и осуществляет системную программу, направленную на коренное реформирование и модернизацию нашей экономики, которая требует мобилизации имеющихся ресурсов, повышения эффективности их использования и ещё более тесного сотрудничества с нашими основными партнерами”, — сказал Карен Карапетян. Премьер-министр отметил, что программа правительства удостоилась таких оценок также со стороны партнёров Армении, и с удовлетворением констатировал, что основные цели правительства РА и Всемирного банка созвучны.

“Направленная в будущее наша окончательная цель — иметь независимую, безопасную, справедливую и умную Армению. Создание такой Армении будущего должно быть ключевым видением сотрудничества Армении и Всемирного банка. Масштабный опыт и база знаний ВБ будут содействовать правительству в деле эффективного и разумного использования ресурсов и повышения конкурентоспособности для обеспечения передового развития в течение десятилетий. С этой точки зрения оказанная в течение предыдущих 25 лет Всемирным банком поддержка очень впечатляет: инициировано 95 программ на общую сумму 2,3 млрд долларов США. В настоящее время кредитный портфель банка в Республике Армения находится в пределах 620 млн долларов США”, — сказал глава правительства.

По словам премьер-министра Карапетяна, в условиях глобальной экономики для развития и преодоления имеющихся вызовов необходимы современная конкурентоспособная экономика и эффективное государственное управление, и в будущем смогут добиться успеха только те экономические системы, которые сумеют в ногу со временем видоизменить модель экономического роста и обеспечить передовой, стабильный, долгосрочный экономический рост. “Для того, чтобы построить наше будущее, обеспечить нашу безопасность, необходимо иметь развитую, конкурентоспособную и инновационную экономику. Такая экономика XXI века должна развиваться благодаря динамичной цифровизации, постоянной разумной адаптации к среде. Это будет возможно только при наличии современной, глобально конкурентоспособной, имеющей высокую квалификацию, мотивированной рабочей силы. Фундамент Армении будущего должен закладываться именно со школы и постоянно продолжаться”, — подчеркнул Карен Карапетян. Премьер-министр выразил убежденность, что вовлечённые в процесс становления и развития экономической системы новонезависимой Армении участники как из команды ВБ, так и из Армении, продолжат совместными усилиями наилучшим образом прилагать свои знания и опыт для реализации видения Армении будущего.

Премьер-министр Карен Карапетян принял в тот же день делегацию во главе с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Премьер-министр еще раз поздравил участников встречи с 25-летием партнерства Республики Армения и Всемирного банка и отметил важность дальнейшего развития и углубления двустороннего сотрудничества. Карен Карапетян поздравил также новоназначенного руководителя армянского офиса ВБ Сильви Боссутро, пожелав ей результативной работы в нашей стране. Глава правительства выразил убеждённость, что она наилучшим образом продолжит уже сформировавшееся и ставшее традицией тесное сотрудничество.

Сирил Мюллер выразил удовлетворение в связи с сотрудничеством с правительством РА и счёл его результативным. По его словам, Всемирный банк хочет в дальнейшем еще больше укрепить сотрудничество с Арменией. На встрече делегация ВБ представила доклад под названием “Армения будущего”, в котором проведена оценка проблем, возможностей, преимуществ нашей страны и представлена деятельность правительства. Было отмечено, что на основе этого доклада будет разработана программа сотрудничества Армении с ВБ. Сирил Мюллер акцентировал, что имеющиеся в докладе предложения совпадают с программой деятельности на 2017-2022 годы и повесткой дня реформ правительства РА. “В процессе этого вы показали ваши возможности реализации замечательных программ, поэтому я уверен, что сумеете с правительством РА достичь успехов”, — подчеркнул вице-президент ВБ.

На встрече был также обсуждён ряд других вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в различных сферах.