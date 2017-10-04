Международная федерация тяжёлой атлетики приняла-таки беспрецедентное решение, дисквалифицировав на год сразу 9 стран. В числе прочих временно приостановлено и членство Армении в этой организации, со всеми вытекающими последствиями. Столь массовая репрессия, пожалуй, не имеет аналогов в истории мирового спорта и потому вызвала настоящий шок. Хотя вердикт и не стал сюрпризом, но многие до конца надеялись, что IWF ограничится более мягким наказанием.

Итак, на заседании своего исполнительного совета в Бухаресте международная тяжелоатлетическая федерация поставила точку в истории, продолжавшейся почти два года. Члены исполкома единогласно решили наказать национальные федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины за неоднократное нарушение антидопинговых правил. Штангисты именно этих стран были 3 и более раза уличены в применении запрещённых препаратов по итогам повторного анализа допинг-проб, взятых у них на летних олимпийских играх 2008 и 2012 годов. По этому поводу в специальном заявлении IWF, в частности, сообщается, что исполнительный совет руководствовался рекомендациями так называемой “тбилисской комиссии”, которая с апреля нынешнего года занималась тщательным расследованием самого громкого допингового скандала в истории этого вида спорта. В то же время отмечается, что в настоящее время разрабатывается мотивированное решение, на основании которого международная федерация в середине октября объявит о начале отсчёта срока дисквалификации. Правда, пока не ясно — наказание распространяется на сборные всех возрастных групп или только на национальные команды.

Между тем, Министерство спорта и по делам молодежи, Национальный олимпийский комитет и Федерация тяжёлой атлетики Армении 2 октября заявили, что у них ещё есть время на апелляцию решения исполнительного совета IWF. Правда, пока не ясно, когда и какие именно шаги намерены предпринять наши спортивные ведомства. и, откровенно говоря, не верится, что из этого выйдет толк. Особенно, после решительного заявления президента IWF Тамаша Аяна.

Вот что он сказал по итогам бухарестского заседания: “В IWF мы ясно дали понять, что применение допинга совершенно неприемлемо и что ответственность за обеспечение чистоты спорта в своих странах несут национальные федерации. Если они не справляются с этими обязанностями, то будут дисквалифицированы. Но мы не будем поворачиваться к ним спиной; мы будем продолжать работать с ними, с ВАДА (Всемирное антидопинговое агенство — Г. Н.) и национальными антидопинговыми агентствами для поддержки их антидопинговых мероприятий. Нет никаких сомнений в том, что антидопинговая программа IWF значительно продвинулась со времен олимпийских игр в Пекине и в Лондоне. Культура спорта сильно изменилась за последние десять лет. Но мы полны решимости делать больше, и мы будем делать больше. При помощи нашей комиссии по чистому спорту мы преодолеваем текущие проблемы и внедряем новые антидопинговые меры на благо всего спорта”.

Напомним, что 22 июня 2016 года исполнительный совет IWF изложил свои действия, связанные с результатами повторного анализа допинг-проб пекинской и лондонской олимпиад. Перед олимпийскими играми прошлого года в Рио МОК закрыл только два случая повторного анализа. А 28 августа этого года МОК окончательно решил не церемониться со штангистами, попавшимися на допинге. Те из них, которые были призёрами названных олимпиад, вынуждены были вернуть заветные награды, а их результаты были аннулированы. Среди них были и бронзовые призеры олимпиад Тигран Мартиросян и Рипсиме Хуршудян. Кроме них допинг-контроль провалил и сын знаменитого Юрия Варданяна — Норайр, который при непонятных и загадочных обстоятельствах был привлечён к участию в олимпиаде в составе нашей команды, хотя до этого, выступая в США, абсолютно ничем не выделялся. Результаты тщательного расследования специальной комиссии, обсуждавшиеся на его заседаниях 9 июня и 9 сентября, были утверждены в Бухаресте в первый день октября.

Теперь наши тренеры, да и, наверное, их товарищи по несчастью из других стран, пребывают в неопределенности. Отсутствие точной даты начала дисквалификации не позволяет им планировать участие в ближайших международных соревнованиях.