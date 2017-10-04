Сможет ли Европа разрулить ситуацию в Каталонии и Испании?

Если власти Испании и желали сохранить целостность страны, то на деле сделали всё для её распада. Законность проведенного 1 октября в Каталонии референдума о независимости могут признавать или не признавать, это уже особого значения не имеет.

Нежелание Мадрида сесть за стол переговоров с каталонцами, выслушать их претензии и найти компромисс, да и в конце концов разрешить проведение референдума, причём в условиях, когда большинство жителей Каталонии не были одержимы идеей независимости и высказывались против плебисцита (так было в 2009 и в 2011гг. и даже позднее), привело к пониманию сторонниками отделения того, что голосование надо проводить независимо от того, разрешают тебе это или нет. И они это сделали.

Проявленная же Мадридом жёсткость, а в день голосования и жестокость по отношению к голосовавшим каталонцам, когда дубинками колошматили всех подряд, невзирая на пол и возраст, таскали за волосы женщин, стреляли резиновыми пулями, привела лишь к увеличению числа сторонников отделения. В итоге от рук испанской полиции пострадало более 900 каталонцев, а от рук сопротивлявшихся каталонцев — 33 испанских полицейских. А за отделение Каталонии от Испании высказались 90,09%, против — 7,87% проголосовавших.

Официальная Европа поддержала Мадрид. Еврокомиссия заявила, что не признаёт законность прошедшего накануне референдума о независимости Каталонии от Испании. “В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным”, — заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

“Еврокомиссия считает, что сейчас время для единения и стабильности, не для фрагментации. Мы призываем все стороны сейчас очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике”, — сказал Схинас. Произнёс он это так неопределённо, что остаётся лишь предполагать, что имеются в виду действия испанских полицейских. Кстати, в день голосования, когда на улицах каталонских городов лилась кровь, еврочиновники предпочитали отмалчиваться. Судя по всему, у них и сейчас нет ни малейшего желания осудить жёсткие действия Мадрида.

На этом фоне призыв ЕК к диалогу повисает в воздухе. Мадрид к переговорам стремления не проявляет. А после высказанной Еврокомиссей позиции трудно предположить, что Брюссель, к которому глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон собирается обратиться с просьбой о посредничестве в диалоге, согласится на роль медиатора. Тем более, что представитель ЕК однозначно заявил, что “ситуация в Каталонии — внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании” и что “если бы референдум был проведён в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз”.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что европейские институты могли бы выступить в качестве посредников для решения конфликта между испанскими властями и Каталонией, не исключено, что они могут предложить организацию официального референдума как варианта выхода из кризиса. По его словам, если “центральные власти и каталонское руководство не встанут на путь поиска выхода из тупика, это может привести только к углублению кризиса с непредсказуемыми последствиями”, что, в свою очередь, будет “иметь крайне негативные последствия для Европы в целом”.

“Вряд ли у Мадрида есть возможность и дальше идти по жёсткому пути. Лимит использования силы, на мой взгляд, исчерпан, поэтому нужно будет каким-то образом договариваться”, — уверен эксперт, передает РИА Новости.

“Есть предположение, что будет рассматриваться вариант об организации официального референдума. Это, конечно, крайне негативный сценарий для Мадрида, потому что ясно, что любой новый референдум будет, скорее всего, иметь для центральных властей негативный результат. Но тем не менее, для того, чтобы выиграть время и снять напряжённость, этот вариант тоже не исключён. Но для того, чтобы идти по этому пути, этот вариант должен кто-то предложить. Я думаю, что как раз европейские институты и лидеры могут стать тем самым посредником и предложить такой вариант. Будет снята напряжённость, вопрос будет отложен, в течение какого-то времени будет вестись поиск возможного компромисса”, — полагает Данилов.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что ситуация с отношениями Мадрида и Барселоны зашла в тупик, никаких переговоров или перспектив смягчения обеими сторонами своей позиции не предвидится.

“Мадрид выступает категорически против переговоров, идея с неким посредничеством не будет им воспринята. Мадрид взял курс на физическое подавление стремления Каталонии к независимости и не согласится на посреднические усилия, поскольку это автоматически признавало статус Каталонии как участницы переговоров”, — сказал он РИА Новости.

Каталония же, полагает он, не пойдёт не переговоры, поскольку согласится только на полную независимость, а не на изменение статуса в сторону большей автономии.

Однако этот тупик, по его словам, будет иметь продолжение — “жёсткое” подавление Мадридом референдума в Каталонии ещё скажется, и провинция превратится для федеральных властей Испании в “головную боль”.

Действия Мадрида осудили все мировые СМИ, даже тех стран, которые поддерживали целостность Испании. К примеру, ФРГ и Франция. “Действиями полиции в день референдума он (испанский премьер-министр Мариано Рахой — Г.М.) теперь подпитал идеи сепаратистов о том, что Испания остаётся авторитарным государством, действующим в традициях диктатора Франко, — пишет Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Ни Мадрид, ни Барселона победителями из этой ситуации не вышли. Премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон, конечно, добился успеха и вывел на улицы тысячи каталонцев, чтобы те проголосовали на референдуме по одностороннему самоопределению. Но речь идёт о симулякре с минимальным набором демократических гарантий, непрозрачными урнами и упавшей компьютерной программой, позволившей всем, кто хотел, проголосовать не один раз… Что касается Мариано Рахоя, то он проиграл дважды. Он не просто не сумел предотвратить референдум, но и проиграл эту битву, с точки зрения морали. Изображения полицейского насилия облетели весь мир и подарили сторонникам независимости дополнительные доводы”, — отмечает Le Monde.

Радуются только в Баку. Алиевские СМИ наперебой трубят о том, что Испания показала, что в борьбе с сепаратизмом можно и нужно применять силу. То ли этим хотят прикрыть свои зверские преступления против мирных граждан армянской национальности в Сумгаите, Кировабаде, Баку и других городах и селах бывшей Аз. ССР, а заодно и военную агрессию против Арцаха и Армении. То ли рассчитывают на поддержку ЕС своим нынешним милитаристским планам. Там даже зазвучали предложения ввести Испанию в состав Минской группы ОБСЕ.

Нужно ли это Испании, у которой своих проблем теперь выше крыши, трудно сказать. Но то, что считающаяся демократической европейская страна подала дурной пример апшеронским фашистам, — это факт.