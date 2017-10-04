Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан посетил Армению 2 октября. Визит состоялся в преддверии предстоящего 24 ноября в Брюсселе саммита Восточного партнёрства, в ходе которого Армения намерена подписать с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве.

На совместной с Йоханнесом Ханом пресс-конференции глава МИД РА Эдвард Налбандян отметил, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве уже парафировано, и его окончательное подписание ожидается в ноябре. “Подписание данного соглашения в ноябре может стать одним из важных достижений предстоящего саммита Восточного партнёрства в Брюсселе”, — подчеркнул он, заметив, что на встрече с Йоханнесом Ханом большое место было отведено обсуждениям относительно подготовительных работ к этому событию. Министр отметил, что у Армении с ЕС тесные связи, и Ереван намерен расширить всеобъемлющее сотрудничество во всех представляющих обоюдный интерес сферах.

ЕС оказывает существенную поддержку проходящим в Армении реформам, содействует постоянному стимулированию сферы защиты прав человека и верховенства закона, укреплению демократических институтов и усилиям Армении по эффективному управлению судебной системы, сказал министр.

В качестве достижения существенных результатов в отношениях Армении и ЕС за последние годы Э.Налбандян назвал присоединение нашей страны к ряду международных программ, завершение переговоров по договору о едином авиационном пространстве, по согласованию документа о приоритетах партнёрства Еревана и Брюсселя. Вместе с тем, двусторонняя повестка постоянно пополняется новым содержанием, в частности, по расширению Трансевропейской транспортной сети, есть предложения по гармонизации и снижению тарифов на роуминг между ЕС и странами Восточного партнёрства, а также по финансированию в национальной валюте развития малых и средних предприятий в странах-партнерах.

Э.Налбандян отметил также, что последние три года ЕС оказывает важное содействие в развитии сельского хозяйства Армении, в модернизации приграничных контрольно-пропускных пунктов между Арменией и Грузией, оказывает содействие в строительстве ЛЭП Армения-Грузия. Министр выразил уверенность в том, что сотрудничество Армения-ЕС этим не ограничится и охватит новые программы.

Важное место в переговорах Армения-ЕС, по словам министра, занимает поощрение контактов между гражданами, и либерализация визового режима является одним из важных компонентов мобильности и углубления контактов между людьми.

Со своей стороны Йоханнес Хан назвал этот год очень важным для отношений ЕС-Армения в плане расширения и углубления сотрудничества на основе взаимных интересов. ЕС готов подписать с Арменией Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, заявил он. Й.Хан отметил, что по своему характеру это первое подобное соглашение в регионе Восточного партнёрства, и Армения является первой из стран программы, устанавливающей приоритеты партнёрства с ЕС. “Таким образом, можно сказать, что Армения является пионером в данном вопросе”, — подчеркнул он.

“Мы с интересом будем отслеживать, как материализуется соглашение, поскольку оно может послужить примером для других стран. Кроме того, соглашение позволит показать, что Армения может быть членом Евразийской экономической интеграции и вместе с тем наладить всеобъемлющее и расширенное партнёрство с ЕС”, — сказал Й.Хан. По его словам, новым соглашением ЕС поможет Армении улучшить регулирование в таких сферах, как торговля и услуги, создание и деятельность предприятий, госзакупки и защита интеллектуальной собственности. ЕС продолжит серьезное содействие хозяйствующим субъектам, сказал Й.Хан, особо отметив кредитование в национальной валюте.

Он также отметил, что соглашение и приоритеты партнёрства определят список сфер, где ЕС намерен осуществлять инвестиции, в т.ч. в сферах образования и инноваций, поскольку развитие навыков станет ключевым для будущего Армении.

“В наших интересах иметь сильную стабильную Армению. В наших общих интересах стабильное соседство. Это принесёт процветание и мир. Граждане этого достойны”, — подчеркнул Й.Хан.