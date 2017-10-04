Государство Октябрь 04, 2017 | Автор : admin

Россия завершит поставку в Армению вооружения в рамках 200-миллионного кредита до конца текущего года. Об этом заявил на пресс-конференции 2 октября министр обороны В.Саргсян.

“Поставки будут завершены до конца текущего года, как и обговаривалось в соглашении. Здесь нет никаких проблем”, — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что в настоящее время идёт самый активный этап поставки.

Коснувшись непрерывного повышения боеспособности вооружённых сил Армении, министр обороны сказал: “У нас три основных направления. Первое — оружие, приобретение вооружения и его передача в войска для эксплуатации. Второе — непрерывное повышение боевой подготовки, и третье — повышение эффективности управления войсками”.

Подводя итоги первого года своего пребывания на этом посту, министр подчеркнул, что за это время сделано многое, разработаны и внедрены в ВС новые программы, среди которых он выделил “Это я” и “Честь имею”, которые сделают службу в ВС привлекательной для молодёжи, а также внедрение концепции “Нация-армия”.